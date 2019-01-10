Memur maaşları zamlı yeni ödeme ayın 15'inde mi?

Kamu görevlisi, emekli ve memurların 2019 maaş zammını belirleyen aralık ayı enflasyon rakamlar açıklandı. Aralık ayında da enflasyonun düşüşü devam etti. TÜİK rakamlarına göre Aralık ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 0.40 ÜFE'de yüzde 2.22 düştü. Yıllık bazda TÜFE yüzde 20.30 olurken ÜFE yüzde 33.64 oldu. 2019 zammı ile birlikte başta memur ve emeklililer olmak üzere hemşire, polis, öğretmen, imam, vaiz, şube müdürü, öğretim görevlisi, avukat ve profesör maaşları olmak üzere birçok meslek grubu zam alacak. İşte herkesin merak ettiği enflasyon farkı zam rakamları:

Memur ve memur emeklileri 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yüzde 4 toplu sözleşme zammının yanı sıra yüzde 6.69 da enflasyon farkı alacak. Böylece maaş ve aylıklar toplamda yüzde 10.69 oranında zamlanacak.

Buna karşılık işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına geçmiş 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 10.19 oranında zam yapılacak.

ZAMLI MAAŞLAR NE KADAR OLDU? : Memurların zam oranları kıdemlerine göre değişiklik gösteriyor.Yeni zamlarla birlikte en düşük maaşlar böyle oldu: En düşük memurun maaşı 2 bin 840 liradan 3 bin 143 liraya çıktı.

EMEKLİ MAAŞLARI : En düşük memur emeklisinin maaşı 2 bin 75 liradan 2 bin 297 liraya çıktı. En düşük işçi emeklisinin aylığı bin 26 liradan bin 130 liraya çıktı.

En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 249 liradan bin 376 liraya çıktı. En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 178 liradan bin 298 liraya çıktı. Enflasyon farkı zammı ile birlikte Öğretmen (9/1) maaşı 3 bin 174 liradan 3 bin 513 liraya çıktı.

MEMURLAR ZAMLI MAAŞI NE ZAMAN ALACAK: Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI : Aralık ayında da enflasyonun düşüşü devam etti. Beklentiler de bu yöndeydi. TÜİK rakamlarına göre Aralık ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 0.40 ÜFE'de yüzde 2.22 düştü. Yıllık bazda TÜFE yüzde 20.30 olurken ÜFE yüzde 33.64 oldu.

MAAŞLAR TOPLU SÖZLEŞMEYE GÖRE BELİRLENİYOR: Memurların maaş zamları her 6 ayda bir toplu sözleşmede belirlenen oranda artırılıyor. Temmuz ayında yüzde 3.5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alan memurlar Ocak ayında yine toplu sözleşmede belirlenen enflasyon farkı olmadan yüzde 4 oranında zam alacak. Önümüzdeki dönemde uygulanacak yeni zam oranları ise 2019 yılında toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenecek

ÇOCUK PARASI DA ARTIYOR: Yüzde 4'lük toplu sözleşme zammı ve yüzde 7.14'lük enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11.14'e ulaşan zammın ardından memurlara verilen aile yardımlarında da artışlar meydana gelecek. 5 aylık enflasyon verisiyle yaptığımız hesaplamalara göre şu anda çalışmayan eş için ödenen aile yardımı 251.68 liradan Ocak ayında 279.72 liraya çıkacak.

YAŞA GÖRE ÇOCUK PARASI YARDIMI: Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 58.98 liradan 65.55 liraya, 6 yaş üstü için 29.49 liradan 32.77 liraya yükselecek. Böylece 0-6 yaş aralığında 2 çocuğu olan ve eşi çalışmayan bir memura şu anda ayda 369.63 lira ödenirken bu rakam Ocak ayı ile birlikte 410.82 liraya kadar yükselecek. Aralık enflasyonuna göre bu rakamın daha da artması söz konusu olabilecek.

- Vaiz: 4415 TL YENİ ZAMLI MAAŞI: 4886 TL

- Polis: 4823 TL YENİ ZAMLI MAAŞI: 5338 TL

- Araştırma Gör: 5347 TL YENİ ZAMLI MAAŞI: 5918 TL

- Avukat: 5377 TL YENİ ZAMLI MAAŞI : 5951 TL

- Şube Müdürü: 5519 TL YENİ ZAMLI MAAŞI : 6108 TL

- Mühendis: 5634 TL YENİ ZAMLI MAAŞI: 6236 TL

- Uzm. Doktor: 6568 TL YENİ ZAMLI MAAŞI: 7270 TL

- Profesör: 9089 TL YENİ ZAMLI MAAŞI: 10060 TL

- Kaymakam: 9651 TL YENİ ZAMLI MAAŞI: 10682 TL

- Müsteşar: 11.978 TL YENİ ZAMLI MAAŞI: 13280 TL

İmam: 3207 TL YENİ ZAMLI MAAŞI: 3549 TL

Memur: 3387 TL YENİ ZAMLI MAAŞI: 3749 TL

- Hemşire: 4124 TL YENİ ZAMLI MAAŞI: 4564 TL

- Müezzin: 2923 TL YENİ ZAMLI MAAŞI: 3215 TL