  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Memur maaşları kademesine göre yeni zamlı memur maaş listesi

Memur maaşları kademesine göre yeni zamlı memur maaş listesi

Yeni memur maaşları Temmuz 2018 enflasyon farkı ile olacak. Öğretmen, doktor, polis, mühendis, avukat, vaiz, araştırma görevlisi maaşları yeni zamlarla Ocak 2019'a kadar geçerli olacak.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 10-07-2018 10:00 - Güncelleme: 10-07-2018 10:00

Temmuz 2018 itibariyle enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşı 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 149 liraya yükseldi. Zamlı yeni maaşlar temmuz ayında hesaplara yatacak. Zamla birlikte müsteşar maaşı 11 bin 64 liradan 11 bin 978 liraya çıkarken Polis memuru maaşı 4.823 lira oldu. Peki öğretmen maaşları yeni zamla kaç lira oldu, Polis memuru, avukat, mühendis, doktor, kaymakam, vaiz, genel müdür ve müsteşar ne kadar maaş alacak?

Enflasyon farkı ile 2018-2019 yeni memur maaşları ortaya çıktı. İşte enflasyon farkı ile yeni maaşlar : 

Yeni Hemşire Maaşı (üniversite mezunu) : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte hemşire maaşı 3 bin 814 liradan 4 bin 124 liraya çıktı.

Genel Müdür Maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte genel müdür maaşı 9 bin 709 liradan 10.57 liraya çıktı. Zamlı maaşlar temmuzda yatacak.

Yeni Kaymakam Maaşı 1. sınıf : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte birinci sınıf kaymakam maaşı 8 bin 901 liradan 9 bin 651 liraya yükseltildi.

Yeni Avukat Maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte avukat maaşı 4 bin 967 liradan 5 bin 377 liraya yükseldi.

Yeni Öğretmen Maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte öğretmen maaşı 3 bin 927 liradan 4 bin 247 liraya yükseldi. Öğretmenler zamlı maaşlarını temmuzda alacaklar.

Yeni Başkomiser Maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte başkomiser maaşı 5 bin 95 liradan 5 bin 516 liraya yükseltildi.

Yeni Profesör Maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte profesör maaşları 8 bin 384 liradan 9 bin 89 liraya çıktı.

Yeni Mühendis Maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte mühendis maaşları 5 bin 204 liradan 5 bin 634 liraya yükseldi.

Yeni Şube Müdürü Maaşı (Üniversite Mezunu) : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte şube müdürü maaşı 5 bin 98 liradan 5 bin 519 liraya yükseldi.

Yeni Vaiz Maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte vaiz maaşı 4 bin 82 liradan 4 bin 415 liraya yükseldi.

Yeni Araştırma Görevlisi Maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte araştırma görevlisi maaşı 4 bin 939 liradan 5 bin 347 liraya yükseldi.

Yeni Uzman Doktor Maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte doktor maaşı 6 bin 64 liradan 6 bin 568 liraya çıkarıldı.

Yeni Memur Maaşı üniversite mezunu : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte üniversite mezunu memur maaşı 3 bin 136 liradan 3 bin 387 liraya yükseltildi.

Yeni Müsteşar maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte müsteşar maaşı 11 bin 64 liradan 11 bin 978 liraya çıktı. Yeni zamlı maaşlar temmuzda yatacak.

Yeni Teknisyen Maaşı (lise mezunu) : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte lise mezunu teknisyen maaşı 3 bin 265 liradan 3 bin 527 liraya yükseltildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Memur maaşları kademesine göre yeni zamlı memur maaş listesi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro