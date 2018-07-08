Memur maaşları 2018 - 2019 Yeni Memur Maaşları tam liste

Temmuz 2018 itibariyle enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşı 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 149 liraya yükseldi. Zamlı yeni maaşlar temmuz ayında hesaplara yatacak. Zamla birlikte müsteşar maaşı 11 bin 64 liradan 11 bin 978 liraya çıkarken Polis memuru maaşı 4.823 lira oldu. Peki öğretmen maaşları yeni zamla kaç lira oldu, Polis memuru, avukat, mühendis, doktor, kaymakam, vaiz, genel müdür ve müsteşar ne kadar maaş alacak?

Enflasyon farkı ile 2018-2019 yeni memur maaşları ortaya çıktı. İşte enflasyon farkı ile yeni maaşlar : Yeni Hemşire Maaşı (üniversite mezunu) : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte hemşire maaşı 3 bin 814 liradan 4 bin 124 liraya çıktı.

Genel Müdür Maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte genel müdür maaşı 9 bin 709 liradan 10.57 liraya çıktı. Zamlı maaşlar temmuzda yatacak.