Memur maaşıyla 101 ülke gezdi

Çocukken izlediği ‘80 Günde Devri Alem’den etkilenen Afyon, çizgi filmde dünyayı gezen Phileas Fogg karakterine imrenerek, not defterine "Bir gün dünyayı gezeceğim" yazdı. Afyon, para kazanmaya başlar başlamaz hayallerini gerçeğe dönüştürdü ve farklı ülkeleri gezmeye başladı. Afyon, aralarında Peru, Moğolistan, Japonya, Avustralya, İzlanda, Kolombiya, Filipinler, Seyşeller, Madagaskar ve Finlandiya'nın da yer aldığı 7 kıtada 101 ülkeyi gezdi. Afyon, "Özgürce gezmek güzel geliyor. Bu yüzden bütün paramı gezmeye ayırıyorum. Maaşın ne kadar olduğu önemli değil. Bugüne kadar yaklaşık 101 ülke gezdim. Her bulduğum fırsatta bir yerlere kaçıyorum. Bu, benim için vazgeçilmez bir tutku oldu.