Memur maaşıyla 101 ülke gezdi

Çocukken izlediği ‘80 Günde Devri Alem’den etkilenen Afyon, çizgi filmde dünyayı gezen Phileas Fogg karakterine imrenerek, not defterine "Bir gün dünyayı gezeceğim" yazdı. Afyon, para kazanmaya başlar başlamaz hayallerini gerçeğe dönüştürdü ve farklı ülkeleri gezmeye başladı. Afyon, aralarında Peru, Moğolistan, Japonya, Avustralya, İzlanda, Kolombiya, Filipinler, Seyşeller, Madagaskar ve Finlandiya'nın da yer aldığı 7 kıtada 101 ülkeyi gezdi. Afyon, "Özgürce gezmek güzel geliyor. Bu yüzden bütün paramı gezmeye ayırıyorum. Maaşın ne kadar olduğu önemli değil. Bugüne kadar yaklaşık 101 ülke gezdim. Her bulduğum fırsatta bir yerlere kaçıyorum. Bu, benim için vazgeçilmez bir tutku oldu.
‘EN BÜYÜK MASRAF UÇAK BİLETİ’
Yeme içme derdinde değilim, gittiğim ülkelerde onlara çok para harcamıyorum. Konakladığım yerlerin rahat olması derdinde de değilim, çok ucuz hostellerde kalıyorum. Bu, bir sürü insanla tanışma açısından da iyi oluyor, yeni insanlar, yeni kültürler tanıyorum. Konaklamaya, yemeye içmeye çok para vermiyorum, sadece uçak biletine para veriyorum, ona da ayırdığım bütçe yetiyor. Esas amacım, gezmek, eğlenmek. ‘Çok lüks takılayım’ modunda hiçbir zaman olmadım" diye konuştu.
İşte Osman Muzaffer Afyon'un instagram hesabından gezdiği ülkelere ait kareler...
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