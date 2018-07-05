Memur maaş zammı 2018 yeni maaşlar kaç para oldu?

Temmuz 2018 itibariyle enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşı 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 149 liraya yükseldi. Zamlı yeni maaşlar temmuz ayında hesaplara yatacak. Zamla birlikte müsteşar maaşı 11 bin 64 liradan 11 bin 978 liraya çıkarken Polis memuru maaşı 4.823 lira oldu. Peki öğretmen maaşları yeni zamla kaç lira oldu, Polis memuru, avukat, mühendis, doktor, kaymakam, vaiz, genel müdür ve müsteşar ne kadar maaş alacak?

Enflasyon farkı ile 2018-2019 yeni memur maaşları ortaya çıktı. İşte enflasyon farkı ile yeni maaşlar : Yeni Hemşire Maaşı (üniversite mezunu) : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte hemşire maaşı 3 bin 814 liradan 4 bin 124 liraya çıktı.

Genel Müdür Maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte genel müdür maaşı 9 bin 709 liradan 10.57 liraya çıktı. Zamlı maaşlar temmuzda yatacak.

Yeni Kaymakam Maaşı 1. sınıf : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte birinci sınıf kaymakam maaşı 8 bin 901 liradan 9 bin 651 liraya yükseltildi.

Yeni Avukat Maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte avukat maaşı 4 bin 967 liradan 5 bin 377 liraya yükseldi.

Yeni Öğretmen Maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte öğretmen maaşı 3 bin 927 liradan 4 bin 247 liraya yükseldi. Öğretmenler zamlı maaşlarını temmuzda alacaklar.

Yeni Başkomiser Maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte başkomiser maaşı 5 bin 95 liradan 5 bin 516 liraya yükseltildi.

Yeni Profesör Maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte profesör maaşları 8 bin 384 liradan 9 bin 89 liraya çıktı.

Yeni Mühendis Maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte mühendis maaşları 5 bin 204 liradan 5 bin 634 liraya yükseldi.

Yeni Şube Müdürü Maaşı (Üniversite Mezunu) : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte şube müdürü maaşı 5 bin 98 liradan 5 bin 519 liraya yükseldi.

Yeni Vaiz Maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte vaiz maaşı 4 bin 82 liradan 4 bin 415 liraya yükseldi.

Yeni Araştırma Görevlisi Maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte araştırma görevlisi maaşı 4 bin 939 liradan 5 bin 347 liraya yükseldi.

Yeni Uzman Doktor Maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte doktor maaşı 6 bin 64 liradan 6 bin 568 liraya çıkarıldı.

Yeni Memur Maaşı üniversite mezunu : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte üniversite mezunu memur maaşı 3 bin 136 liradan 3 bin 387 liraya yükseltildi.

Yeni Müsteşar maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte müsteşar maaşı 11 bin 64 liradan 11 bin 978 liraya çıktı. Yeni zamlı maaşlar temmuzda yatacak.

Yeni Polis Memuru Maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte Polis memuru maaşı 4.457 liradan 4.823 liraya yükseldi. Yeni zamlı polis maaşları temmuzda hesaplara yatacak.

Yeni Teknisyen Maaşı (lise mezunu) : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte lise mezunu teknisyen maaşı 3 bin 265 liradan 3 bin 527 liraya yükseltildi.