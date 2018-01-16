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Memur emeklisi zam farkını ne zaman alacak hangi gün yatacak?

Memur emeklisi zam farkını ne zaman alacak hangi gün yatacak?

3 Ocak enflasyon zam farkının belli olmasıyla birlikte memur emeklisi enflasyon zam farkını ne zaman alacak sorusu sorulmaya başlandı. Memur emeklisinin enflasyon zam farkı için heyecanlı bekleyişi başladı. Memur emekliler ne zaman zam farkını alacak?

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Eklenme Tarihi: 16-01-2018 10:12 - Güncelleme: 16-01-2018 10:12

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği enflasyon zam farkı belli oldu. 3 Ocak tarihinde açıklanan memur enflasyon zam farkına göre emekliler de yeni maaşlarına kavuştu. SGK ve Bağkur emeklilerin ne zaman maaş alacağı belli olurken memur emeklilerin henüz zamlı maaşları ne zaman yatacak sorusu yanıt bulmadı.

Zamlı maaş ödemeleri yarından itibaren başlıyor. İlk zamlı maaşı SSK emeklileri alacak. Bu emekliler her ayın 17’si ila 26’sı arasında maaş alıyor. Bağkurlular ise zamlı maaşa son kavuşanlar olacak. Çünkü 25 Ocak’ta maaş almaya başlıyor. Bağkurlular’ın zamlı maaş ödemesi ayın 29’una (28 Ocak Pazar gününe denk geldiği için) kadar devam edecek.

MEMUR EMEKLİSİ NE ZAMAN ZAM FARKI ALACAK?  SSK ve Bağkur emeklilerinin zamlı maaşlarında bir sorun yok. Ancak enflasyon ayın 3’ünde açıklandığı için memur emeklisinin farkı da o tarihte belli oldu. Memur emeklisi her ayın 1 ila 5’i arasında maaş alıyor. Toplu sözleşmeye göre yüzde 4’lük zamma göre hesaplanan maaşı bu tarihte alan emekliler, yüzde 1.69’luk enflasyon farkını ise halen alamadı. SGK yetkilileri memur emeklisine fark ödemelerinin ne zaman yapılacağı hakkında net bir açıklama yapmadı. Ancak 31 Ocak tarihine kadar ödemelerin yapılacağı bilgisini verdi.

SSK'LI EMEKLİLER Emekli kartındaki son numara
▼ 9 olanlar 17 Ocak’ta
▼ 7 olanlar 18 Ocak’ta
▼ 5 olanlar 19 Ocak’ta
▼ 3 olanlar 20 Ocak’ta
▼ 1 olanlar 21 Ocak’ta
▼ 8 olanlar 22 Ocak’ta
▼ 6 olanlar 23 Ocak’ta
▼ 4 olanlar 24 Ocak’ta
▼ 2 olanlar 25 Ocak’ta
▼ 0 olanlar 26 Ocak’ta zamlı maaşlarını hesaplarından çekebilecek.

BAĞKURLU EMEKLİ Emekli kartındaki son numara
▼ 9, 7 ve 5 olanlar 25 Ocak’ta
▼ 3 ve 1 olanlar 26 Ocak’ta
▼ 8, 6 ve 4 olanlar 27 Ocak’ta
▼ 2 ve 0 olanlar 29 Ocak’ta zamlarını peşin ödenir.

EMEKLİ MEMUR ▼ Doğum tarihine göre 1-5 Ocak arasında yüzde 4 zamlı maaşlarını çekecekler. Ancak enflasyon 3 Ocak’ta açıklanacağından, enflasyon farkı hesaplaması yetişmeyeceğinden fark zamları Ocak ayı bitmeden hesaplara yatırılacak.

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