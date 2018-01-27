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Memur emeklisi zam farkı yattı mı son durum ne?

Memur emeklisi zam farkı yattı mı son durum ne?

Memur emeklisi ne zaman zam farkı alacak? 3 ocak tarihinde açıklanan enflasyon farkıyla birlikte memur emeklisinin de alacağı zam farkı belli oldu. Fakat memur emeklisinin hangi gün zam farkı yatacağı henüz açıklanmadı.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2018 12:45 - Güncelleme: 27-01-2018 12:45

Milyonlarca emeklinin beklediği memur emekli zam farkı belli oldu. Memurların zam farkı hangi gün yatacak sorusu henüz netlik kazanmadı. Zam farklarının ay sonuna kadar yatması bekleniyor.

Zamlı maaş ödemeleri başladı. İlk zamlı maaşı SSK emeklileri aldı. Bu emekliler her ayın 17’si ila 26’sı arasında maaş aldı. Bağkurlular’ın zamlı maaş ödemesi ayın 29’una (28 Ocak Pazar gününe denk geldiği için) kadar devam edecek. Peki memur emeklisi ne zaman zam farkı alacak?

MEMUR EMEKLİSİ NE ZAMAN ZAM FARKI ALACAK? SSK ve Bağkur emeklilerinin zamlı maaşlarında bir sorun yok. Ancak enflasyon ayın 3’ünde açıklandığı için memur emeklisinin farkı da o tarihte belli oldu. Memur emeklisi her ayın 1 ila 5’i arasında maaş alıyor. Toplu sözleşmeye göre yüzde 4’lük zamma göre hesaplanan maaşı bu tarihte alan emekliler, yüzde 1.69’luk enflasyon farkını ise halen alamadı. SGK yetkilileri memur emeklisine fark ödemelerinin ne zaman yapılacağı hakkında net bir açıklama yapmadı. Ancak 31 Ocak tarihine kadar ödemelerin yapılacağı bilgisini verdi.

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