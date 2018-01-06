Memur emeklisi 2018 zamlı ocak maaşları tam liste

Memur emeklisi 2018 zam oranları ve ocak ayı zamlı maaşları belli oldu. Geçen yıl imzalanan toplusözleşmeden kaynaklı yüzde 4’lük zammın üzerine yüzde 1.69 enflasyon farkı da eklenince, görevdeki memurlar ile 2 milyona yakın memur emeklisi 2018 Ocak ayında maaşlarını yüzde 5.69 zamlı alacak. Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan memur emeklilerin 2018 yılında alacağı zamlı maaş listesini köşesinde yayınladı.