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Memur bayram ikramiyesi verilecek mi 2018 kaç para?

Memur bayram ikramiyesi verilecek mi 2018 kaç para?

Milyonlarca memurun dört gözle beklediği bayram ikramiyesi kararı için gözler KPDK görüşmesine çevrildi. Memura yılda 2 kez verilmesi planlan bayram ikramiyesi miktarı net kaç para oldu? Peki memur ne kadar ikramiye alacak? Bayram ikramiyesini yılda 2 kez alacak olan memurların ikramiyesi aldıkları maaş kadar olacak.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 09:20 - Güncelleme: 30-03-2018 09:15

Memura bayram ikramiyesi son durum ne kadar oldu, memurlar kaç para bayram ikramiyesi alacak sorularının yanıtı için gözler KPDK toplantısındaydı. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda 2 kez maaşları kadar bayram ikramiyesi alacak olan memurlar KPDK'dan çıkacak son karara kilinlendi.

Eğer emekliye bayram ikramiyesi karara bağlanırsa bundan yalnız memur ve memur emeklileri değil SSK ve Bağ-Kur'luların da faydalanacağı öngörülüyor.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK: Toplu sözleşme görüşmelerinde bayram ikramiyesi konusunu gündeme getirerek taleplerinden bahseden Memur-Sen cephesi, daha evvel emekliye promosyon ödemesine de ön ayak olmuştu. Bütün emeklilerin faydalandığı promosyon ödemeleri sonrasında yeni gündem bayram ikramiyesi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de hayata geçirilmesi beklenen emekli ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramlarında birer defa olmak üzere yılda iki defa ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR: Eğer emekliye bayram ikramiyesi karara bağlanırsa bundan yalnız memur ve memur emeklileri değil SSK ve Bağkur’lular da faydalanacak.

SSK ve Bağkur emeklileri için de hayata geçirilmesi beklenen emekli ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramlarında birer defa olmak üzere yılda iki defa ödenecek.

 KPDK görüşmesinde memura bayram ikramiyesi mevzusunda uzlaşma sağlanırsa emekliler yılda iki kez ikramiye alacaklar. Toplantıdan çıkacak haberi 12 milyon emekli vatandaş dört gözle bekliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK: Memur-Sen, toplu sözleşme masasında dini bayram ikramiyesi tutarının ‘en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında’ olmasını istemişti. Bu rakam, toplu sözleşme döneminde 1951 liraya tekabül ediyordu. Şimdi ise 2062 liraya denk geliyor. Bu tutar üzerinde anlaşma sağlanabilecek. Bir diğer seçenek ise memurlara ve emeklilere aldıkları maaşları kadar ikramiye verilmesi. Anlaşma bu yönde sonuçlanırsa, memura ve emekliye maaşı neyse o tutarda ikramiye ödenecek.

PROMOSYONA KATKI YAPTI: Toplu sözleşme görüşmelerinde taleplerinden bahseden Memur-Sen cephesi, daha evvel emekliye promosyon ödemesine de ön ayak olmuştu. Bütün emeklilerin faydalandığı promosyon ödemeleri sonrasında yeni gündem bayram ikramiyesi. SSK ve Bağkur emeklileri için de hayata geçirilmesi beklenen emekli ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramlarında birer defa olmak üzere yılda iki defa ödenecek.

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