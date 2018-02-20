Memorial Hastanesi kimin sahibi kimdir?

Memorial Hastanesinin sahibi olan Turgut Aydın aynı zamanda A101 ve English Home zincirinin de sahibi. 2000 yılında hizmete giren Memorial Sağlık Grubunun çoğunluk hissesi, Turgut Aydın ve ailesinin aitti. Memorial'ın kalan hisseleri eşit biçimde, İngiliz ve Katar fonlarınındı. Memorial Hastanesi’nin tüm hisselerini Turgut Aydın ve ailesi 2006 yılında devraldı.

TURGUT AYDIN KİMDİR NERELİ: Turgut Aydın, aslen Trabzonlu. Turgut Aydın 1943 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinin Sevinç köyünde doğdu. 75 yaşında olan Turgut Aydın, 1958 yılında 15 yaşındayken, İstanbul'a gelerek iş hayatına Sultanhamam'daki bir tornacı atölyesinde çırak olarak başladı.

İşi öğrendikten sonra 1967 yılında kendi atölyesini açan Turgut Aydın havlu asacağı ve kapı kolu imalatı yaparak, ürettiklerini Anadolu’da aktif olarak pazarladı. Turgut Aydın Türkiye’nin ilklerinden olan “EVORE” ve “DEKORA” markalarını Türkiye’de pazarladı.

1976 yılında 4 Yahudi ve 1 Ermeni ortakları ile beraber DÖMEKS Döşeme ve Mefruşat şirketini kuran Turgut Aydın 1980’lerde döşemelik kadife fabrikası kurdular. 1983’te bir fabrika daha aldılar. Turgut Aydın, Dömeks adını kendi bünyesinde tutarak 80’li yılların sonunda ortaklarından da birer birer ayrıldı.

OĞLU AHMET YAŞAR AYDIN FABRİKANIN BAŞINA GEÇTİ

A101'in sahibi Turgut Aydın kimdir aslen nereli?

1991 yılında Sarıgazi’de Aydın Örme San. Tic. A.Ş.’yi kuran Turgut Aydın'ın oğlu Ahmet Yaşar Aydın İTÜ Tekstil Mühendisliği Bölümünü bitirdi fabrikanın yönetimine dahil oldu. Entegrasyon tek lokasyonda topladığı tesislerini İstanbul’dan Sakarya Akyazı’ya 2002 – 2003 yıllarında taşımıştır. 80.000 m2 kapalı alanı olan Akyazı’daki fabrikada 540 kişi çalışmaktadır.

TURGUT AYDIN'IN ŞİRKETLERİ : 2008 yılında Turgut Aydın Holdingleşen firmasının çatısı altında şu şirketleri bulunduruyor : Aydın Örme San. Tic. A.Ş. ve Dömeks A.Ş., tekstil, Memorial Sağlık Grubu, A101, Adapark (inşaat firması), English Home (ev tekstili mağazalar zinciri ), Pizza Lazza (11 adet)



A101'in sahipleri olan firmalar ve ortaklık yapısı ise şöyledir : Aydın ailesi (Turgut Aydın) %79,21, İrfan Hacıosmanoğlu %10,08, Sayın Grup %6,71, Murat Sungurlu %4



TURGUT AYDIN HOLDİNG TARİHÇESİ

1958: Turgut Aydın İstanbul’a gelerek 15 yaşında iş hayatına atılır. Sultanhamam’da atölyelerde havlu asacağı, kapı kolu gibi farklı ürünlerle ünlenir.

1976: Turgut Aydın Dömeks şirketiyle faaliyetlerini kurumsallaştırır.

1991: Dünyaca ünlü pek çok markaya elastik kumaş ve dantel temin eden, Türkiye pazarında ilk olan ürünler imal eden Aydın Örme kurulur.

1996: Memorial Hastanesi kurucu ortakları arasında yer alarak sağlık sektörüne adım atma kararı alınır. 2000: Memorial Hastanesi hasta kabulüne başlar. 2006: Memorial Sağlık Grubu’nun tüm hisseleri Aydın Ailesi tarafından alınır.



2008: Henüz 3 mağazalı bir marka olan English Home grup tarafından satın alınır.



2009: 2008 yılında kurulmuş olan A101 indirim marketleri zincirinde, 2009 yılında yönetim çoğunluğu grup tarafından alınır.

2010: İngiliz özel yatırım fonu Argus Capital ve Katarlı özel yatırım fonu QFB, Memorial Sağlık Grubu’nun %20’şer oranda hisselerini alarak ortak olurlar. Daha sonra Ayships adı da eklenen Aydın Deniz İşletmeciliği A.Ş. 2010 yılında kurulup M/V Soldoy, M/V Great 61 ve işletmesine aldığı diğer gemiler ile kuru yük taşımacılığı yapmaya devam etmektedir.

2012: Katar kaynaklı fon QFB bir sonraki Türkiye yatırımını English Home’un %40’ını alarak gerçekleştirir. Turgut Aydın Grubu Memorial ve English Home’da %60 ile çoğunluk hissedarı olarak yönetime devam etmektedir.



2014: Turgut Aydın Holding, A101 şirketindeki payını yaklaşık olarak %78’e yükseltir. Grup yaklaşık 7000 A101 marketi, 200’den fazla English Home mağazası, 11 hastane ile Türkiye’nin 81 ilinde hizmet sunmaya devam etmektedir.