Meme küçültme ameliyatı nasıl yapılır, riskleri nelerdir?

Özellikle emzirme sonrası dönemde meme dokusunun giderek küçülmesi ve meme başının aşağı doğru sarkması estetik olarak kötü görünümlü memelerin ortaya çıkmasına sebep olur. Estetik ve Plastik Cerrah Güray Yeşiladalı cevapla.tv'nin sorularını yanıtladı.

Zamanla hacmini, dolgunluğunu ve dikliğini kaybetmiş memeler başvuran hastalar operasyon öncesi muayenede meme başının seviyesi, cildin kalitesi ve meme dokusunun miktarı açısından dikkatlice değerlendirilir ve uygun meme dikleştirme ya da meme dikleştirme ile birlikte büyütme operasyon tekniklerinden birisinde karar verilir. Verilen bu kararda memelerin yapısı kadar hastanın ameliyat sonrası istekleri de önemli bir yer tutar.

Meme dikleştirme ya da meme dikleştirme ve büyütme operasyonlarından sonra meme hissinde herhangi bir kayıp olmaz. Tekrar bebek emzirmek mümkündür. Genel anestezi altında uygulanan bu işlem 1 – 2 saat kadar sürer. Aynı gün kısa yürüyüşlere başlanabilir. Operasyon sonrasındaki 2 haftalık dönemde meme dokusunu saran özel iç çamaşırları kullanılır. Hastalar operasyon sonrası yaklaşık 1 hafta içerisinde normal hayatlarına dönebilir.

Kaynak: cevapla.tv