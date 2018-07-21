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Meme küçültme ameliyatı nasıl yapılır, riskleri nelerdir?

Meme küçültme ameliyatı nasıl yapılır, riskleri nelerdir?

Verilen kilolar, yapılan doğumlar ve geçen zaman meme dokusunun aşağı doğru sarkmasına ve hacmini kaybetmesine neden olduğunu dile getiren Estetik ve Plastik Cerrah Güray Yeşiladalı cevapla.tv'nin sorularını yanıtladı. Meme küçültme ameliyatı nasıl yapılır ve riskleri nelerdir sorusunun cevabı içeriğimizde...

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Eklenme Tarihi: 21-07-2018 10:00 - Güncelleme: 21-07-2018 10:00

Özellikle emzirme sonrası dönemde meme dokusunun giderek küçülmesi ve meme başının aşağı doğru sarkması estetik olarak kötü görünümlü memelerin ortaya çıkmasına sebep olur. Estetik ve Plastik Cerrah Güray Yeşiladalı cevapla.tv'nin sorularını yanıtladı.

Zamanla hacmini, dolgunluğunu ve dikliğini kaybetmiş memeler başvuran hastalar operasyon öncesi muayenede meme başının seviyesi, cildin kalitesi ve meme dokusunun miktarı açısından dikkatlice değerlendirilir ve uygun meme dikleştirme ya da meme dikleştirme ile birlikte büyütme operasyon tekniklerinden birisinde karar verilir. Verilen bu kararda memelerin yapısı kadar hastanın ameliyat sonrası istekleri de önemli bir yer tutar.

Meme dikleştirme ya da meme dikleştirme ve büyütme operasyonlarından sonra meme hissinde herhangi bir kayıp olmaz. Tekrar bebek emzirmek mümkündür. Genel anestezi altında uygulanan bu işlem 1 – 2 saat kadar sürer. Aynı gün kısa yürüyüşlere başlanabilir. Operasyon sonrasındaki 2 haftalık dönemde meme dokusunu saran özel iç çamaşırları kullanılır. Hastalar operasyon sonrası yaklaşık 1 hafta içerisinde normal hayatlarına dönebilir.

Kaynak: cevapla.tv

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