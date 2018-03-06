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Meme kanserinin en önemli belirtileri! Yumru büyüyorsa...

Meme kanserinin en önemli belirtileri! Yumru büyüyorsa...

Meme kanserinin en önemli belirtileri nelerdir kanser yumrusu olup olmadığını nasıl anlarsınız? Meme kanseri tüm kadınlarda görülebileceği gibi nadir de olsa erkeklerde de görülebilir. Memede oluşan yumruların kanser olup olmadığını anlamak için dikkat etmeniz gereken belirtiler şunlar.

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Eklenme Tarihi: 06-03-2018 03:30 - Güncelleme: 06-03-2018 03:30

Memede oluşan yumruların çoğu iyi huyludur ve kanser değildir. Memede oluşan bu iyi huylu tümörler normal oluşum değildir fakat başka organlara invazyon yaparak hayatı kısaltan kanser hastalığı da değildir. Memede oluşan bu iyi huylu hastalıkların bazıları meme kanseri oluşma riskini artırabilirler.

Memede fark edilen her türlü kitle veya yumru meme konusunda uzman bir cerrah tarafından mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Genel Cerahi Uzmanı Doç.Dr.Fahri Yetişir, meme kanseri belirtilerini şöyle sıraladı;

“Memenin veya koltukaltında bir kitle veya kalınlık. Adet döneminden hemen önce daha çok belirginleşen ve âdetten sonra kaybolan veya boyutça küçülen yumrular hemen her zaman önemsizdir. Menopoz öncesi yaşlarda bu tür değişikliklerin daha sık görülme eğilimi vardır. Memede veya koltuk altında giderek büyüyen ve belirginleşen bir yumru varsa veya daha öncesinde olmayan yeni bir yumru fark edilmişse mutlaka doktora başvurulması gerekmektedir. Bu yumrunun fizik muayenesi yapılmalı ve ultrasonografi ile değerlendirilmesi ve hatta mamografi çekilmesi, ayrıca gerekli ise sıvı veya doku örneği alınarak incelenmesi gerekmektedir.

Meme görünümünde değişiklik; Memenin boyutunda ve şeklinde bir değişiklik, Meme ucunun içeri dönmesi, Meme derisinin ya da ucunun pullu, kırmızı yada şiş olması, Meme başındaki, çeşitli kremler kullanılmasına karşın ortadan kalkmayan, pullu, bazen kaşıntılı döküntüler iyi huylu olabilir. Ancak bunların Paget hastalığı adı verilen, nadir bir meme kanserine bağlı olma olasılıkları da vardır. Memenin Paget hastalığı genellikle bir döküntü ile başlar. Zamanla, meme başına akan süt kanalları boyunca büyüyebilir. Erken yakalanırsa tedavi edilebilir. Steroidli kremlerle tedavi edildiğinde ortadan kalkan döküntülerin ciddi olmadıkları söylenebilir. Herhangi bir şekilde döküntünün tekrar ortaya çıkması veya kaybolmaması durumunda doktorunuzun biyopsi önerisi iyi bir fikirdir.”

Doç.Dr.Fahri Yetişir, Meme kanserinin nasıl yayıldığı konusunda ise şunları söyledi; “En çok lenf sistemi ile yayılır. Lenf sistemi tüm vücutta bulunan lenf bezi, lenf sıvısı ve lenf damarlarından oluşmaktadır. Lenf bezleri bezelye şeklinde küçük oluşumlardır, birbirleri ile lenf damarları ile bağlantı oluştururlar ve vücudun savunma sisteminde görev alırlar. Kanser hücrelerin de bu lenf bezlerine sıçramalar göstererek tüm vücuda yayılırlar.

Memenin lenf sistemleri: Koltuk altı lenf bezleri, Köprücük kemiği civarındaki lenf bezleri, Sternum altındaki lenf bezleri.”

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