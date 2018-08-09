Meme kanserine yakalanan Esma Esad'dan mesaj var

Meme kanseri teşhisi nedeniyle hastaneye kaldırılan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad Suriye halkına seslenerek "Benim kararlılığım, sizin kararlılığınızdan geliyor" ifadelerini kullandı.

Hastalık haberinin bildirilmesinin ardından Twitter'dan açıklama yapan Esma Esad "Ben dünyaya sebat, güç ve zorluklara göğüs germeyi öğreten halkın bir parçasıyım. Benim kararlılığım sizin son yıllarda gösterdiğiniz sebat ve kararlılıktan geliyor" ifadelerini kullandı.

​Suriye Devlet Başkanlığı, Esma Esad'ın erken teşhis edilen kötü huylu bir meme tümörü nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

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