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Meltem TV ve Yeni Mesaj'ın sahibi işte Haydar Baş'ın mal varlığı

Meltem TV ve Yeni Mesaj'ın sahibi işte Haydar Baş'ın mal varlığı

Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir kararı konuldu. Bağımsız Türkiye Partisi lideri olan Haydar Baş Meltem Tv, Mesaj TV, Meltem Okulları ile sanayi alanında bir şirketin de sahibi... Haydar Baş ortağının malına el koymakla itham ediliyor.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 10:12 - Güncelleme: 07-08-2018 10:12

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, ortağı Mustafa Eraslan'ın 6 milyon değerindeki mal varlığını zorla üzerine geçirdiği iddiasıyla yargılanıyordu. Ortağının mal varlığına zorla el koyup boş senet imzalatmakla itham edilen Haydar Baş'ın servetine tedbir konuldu.

Peki Haydar Baş'ın mal varlığı listesinde neler var? Özel okullardan televizyonlara, gazete ve dergilerinden sanayi şirketlerine kadar işte Haydar Baş'ın mal varlığı listesi

Prof. Dr. Haydar Baş'ın malvarlığı listesinde Meltem TV, Mesaj TV, Yeni Mesaj Gazeteleri de bulunuyor. İcmal, Öğüt ve Mesaj dergileri de Baş'a ait. Özel Meltem Okulları da Haydar Baş'ın servet listesinde. Aslen Trabzonlu olan Haydar Baş, kendisini araştırmacı, yazar, iş adamı, sanayici ve tüccar olarak tanıtıyor.

Haydar Baş'ın mal varlığı TV ve gazetesi var : Prof. Dr. Haydar Baş'ın malvarlığı listesinde Meltem TV, Mesaj TV, Yeni Mesaj Gazeteleri de bulunuyor. İcmal, Öğüt ve Mesaj dergileri de Baş'a ait. Özel Meltem Okulları da Haydar Baş'ın servet listesinde. Aslen Trabzonlu olan Haydar Baş, kendisini araştırmacı, yazar, iş adamı, sanayici ve tüccar olarak tanıtıyor.

Haydar Baş'ın servet listesinin başında “BAŞ” Şirketler Grubu yer alıyor. Haydar Baş, bu şirketin çatısı altındaki, BAŞ Çelik Fabrikaları, BAŞ Ticaret A.Ş.ve BAŞ Isı Sanayi firmasının da sahibi. Haydar Baş, Türkçe'den başka Fransızca, Arapça, Farsça ve Azerice biliyor.

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