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Meltem Demirören kimdir eşi nereli? Erdoğan Demirören'in kızı

Meltem Demirören kimdir eşi nereli? Erdoğan Demirören'in kızı

Hürriyet Gazetesi ve Kanal D başta olmak üzere Doğan Medya'yı Meltem Demirören yönetecek. Peki Erdoğan Demirören'in gözbebeği olan kızı Meltem Demirören kimdir eşi Kıvanç Oktay ile çocukları var mı? İşte Meltem Demirören hakkında bilinmeyenler;

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 12:31 - Güncelleme: 09-04-2018 12:31

Aydın Doğan'ın kızlarının yönettiği Doğan medyayı artık Erdoğan Demirören'in kızı Meltem Demirören yönetecek. Devir teslim töreninde de Aydın Doğan Hürriyet Gazetesi ve Kanal D başta olmak üzere medya kurumunu Meltem Demirören'e teslim etti.

Peki kimdir Meltem Demirören? : Erdoğan Demirören ve eşi Tülin Demirören'in tek kızları var o da Meltem Demirören. Erdoğan Demirören'in holdingte sağ kolu olan Meltem Demirören, Doğan medya grubu alınana kadar pek ön planda değildi. 

Meltem Demirören'in eşinin ismi Kıvanç Oktay. Meltem Demirören Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Fotoğrafta Erdoğan Demirören kızı Meltem Demirören ve damadı Kıvanç Oktay ile birlikte görülüyor. Meltem Demirören'in kocası Kıvanç Oktay, Beşiktaş camiasının yakından tanıdığı bir isim. Meltem Demirören'in ve eşinin çocukları yok.


Meltem Demirören'in 2 erkek kardeşi daha var. Biri kamuouyu tarafından yakından tanınan TFF Başkanı Yıldırım Demirören diğeri ise Tayfun Demirören.Yıldırım Demirören'in eşinin ismi Revna Demirören, Tayfun Demirören'in karısı Reyhan Demirören.

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