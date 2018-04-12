Meltem Cumbul'a sokakta taciz! Neye uğradığını şaşırdı

Meltem Cumbul, önceki akşam bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı oyuncu Mehmet Kurtuluş ile Cihangir’deydi. Kardeşler Kebap’ta yemek yiyen ikili, Cumbul’un Gümüşsuyu’ndaki evine doğru yürürken görüntülendi. O sırada peşlerine düşen bir madde bağımlısı, “Para verin” diyerek onları eve kadar takip etti.
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Meltem Cumbul, yolda yürürken karşılarına çıkan madde bağımlısı çocukların ısrarcı tutumu karşısında tebessüm etse de daha sonra yüzü düştü ve bir an için korkuya kapıldı. Mehmet Kurtuluş ile Cihangir’de muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan çift, yollarına devam ettiler.
İşte o görüntüler...
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER