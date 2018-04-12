Meltem Cumbul'a sokakta taciz! Neye uğradığını şaşırdı

Meltem Cumbul, önceki akşam bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı oyuncu Mehmet Kurtuluş ile Cihangir’deydi. Kardeşler Kebap’ta yemek yiyen ikili, Cumbul’un Gümüşsuyu’ndaki evine doğru yürürken görüntülendi. O sırada peşlerine düşen bir madde bağımlısı, “Para verin” diyerek onları eve kadar takip etti.