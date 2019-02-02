Melisa Emirbayer Survivor kimdir yaşı kaç sevgilisi ile birlikte...

Kıyasıyla rekabetin yaşanacağı 2019 Survivor 2 Şubat akşamı TV 8 ekranlarında başlayacak. Bu sene Türkiye ve Yunanistan arasında geçecek zorlu yarışta Türkiye takımında yer alan isimlerden biri de rakiplerine şimdiden gözdağı veren Melisa Emirbayer oldu.

Melisa Emirbayer, 1995 yılında İzmir’de doğdu. Hiperaktif olmasından dolayı 7 yaşında yüzme ile spor hayatına başlamış;

Galatasaray ve Fenerbahçe gibi önemli takımlarda yer almış aynı zamanda milli takım adına yarışlara katılmış ve bugüne kadar sayısız Türkiye şampiyonluğu elde etmiş ve rekorlar kırmıştır.

Hırslı, inançlı, başarlı ve mücadeleci olduğunu hiç bir zaman kolay kazanmadığını ve zoru başarmaya gittiğini söyleyen Melisa Emirbayer; Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacıları arasındadır.

Fiziği ile de dikkat çeken isimlerden biri olan Melisa Emirbayer 1.77 cm boyunda ve 58 kilo.

SURVİVOR'A GİDERKEN BÖYLE DEVAM ETTİ: Herkes hayalini yaşamalı , bu zamana kadar hiçbirşeyi kolay kazanmadım bu serüvende benim için bir okadar zorlu oldu . Ülkem için , bayrağım için, tarihim için BEKLE BENİ DOMİNİK CUMHURİYETİ Survivor yolunda beni destekleyen , her zaman yanımda olan aileme sonsuz teşekkür ederimm . Survivor 2019 macerası başlıyor 🥥🌴🇹🇷