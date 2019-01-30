Melisa Emirbayer kaç yaşında aslen nereli Survivor 2019'da sevgilisi var mı?

2019 Survivor Yunanistan-Türkiye 2 Şubat'ta başlıyor. Türkiye takımında yer alacak isimlerden birisi de Melisa Emirbayer oldu. Peki kimdir Melisa Emirbayer, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne ve sevgilisi kim?

Melisa Emirbayer kaç yaşında aslen nereli Survivor 2019'da sevgilisi var mı?

Kıyasıyla rekabetin yaşanacağı 2019 Survivor 2 Şubat akşamı TV 8 ekranlarında başlayacak. Bu sene Türkiye ve Yunanistan arasında geçecek zorlu yarışta Türkiye takımında yer alan isimlerden biri de rakiplerine şimdiden gözdağı veren Melisa Emirbayer oldu.

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Melisa Emirbayer kaç yaşında aslen nereli Survivor 2019'da sevgilisi var mı?

Melisa Emirbayer, 1995 yılında İzmir’de doğdu. Hiperaktif olmasından dolayı 7 yaşında yüzme ile spor hayatına başlamış; Galatasaray ve Fenerbahçe gibi önemli takımlarda yer almış aynı zamanda milli takım adına yarışlara katılmış ve bugüne kadar sayısız Türkiye şampiyonluğu elde etmiş ve rekorlar kırmıştır. H

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Melisa Emirbayer kaç yaşında aslen nereli Survivor 2019'da sevgilisi var mı?

Hırslı, inançlı, başarlı ve mücadeleci olduğunu hiç bir zaman kolay kazanmadığını ve zoru başarmaya gittiğini söyleyen Melisa Emirbayer; Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacıları arasındadır.

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Melisa Emirbayer kaç yaşında aslen nereli Survivor 2019'da sevgilisi var mı?

Fiziği ile de dikkat çeken isimlerden biir olan Melisa Emirbayer 1.77 cm boyunda ve 58 kilo.

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