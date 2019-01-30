Melisa Emirbayer kaç yaşında aslen nereli Survivor 2019'da sevgilisi var mı?

2019 Survivor Yunanistan-Türkiye 2 Şubat'ta başlıyor. Türkiye takımında yer alacak isimlerden birisi de Melisa Emirbayer oldu. Peki kimdir Melisa Emirbayer, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne ve sevgilisi kim?

Kıyasıyla rekabetin yaşanacağı 2019 Survivor 2 Şubat akşamı TV 8 ekranlarında başlayacak. Bu sene Türkiye ve Yunanistan arasında geçecek zorlu yarışta Türkiye takımında yer alan isimlerden biri de rakiplerine şimdiden gözdağı veren Melisa Emirbayer oldu.



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Melisa Emirbayer, 1995 yılında İzmir’de doğdu. Hiperaktif olmasından dolayı 7 yaşında yüzme ile spor hayatına başlamış; Galatasaray ve Fenerbahçe gibi önemli takımlarda yer almış aynı zamanda milli takım adına yarışlara katılmış ve bugüne kadar sayısız Türkiye şampiyonluğu elde etmiş ve rekorlar kırmıştır. H Twitter

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Hırslı, inançlı, başarlı ve mücadeleci olduğunu hiç bir zaman kolay kazanmadığını ve zoru başarmaya gittiğini söyleyen Melisa Emirbayer; Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacıları arasındadır.



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