Melisa Emirbayer kaç yaşında aslen nereli Survivor 2019'da sevgilisi var mı?

Kıyasıyla rekabetin yaşanacağı 2019 Survivor 2 Şubat akşamı TV 8 ekranlarında başlayacak. Bu sene Türkiye ve Yunanistan arasında geçecek zorlu yarışta Türkiye takımında yer alan isimlerden biri de rakiplerine şimdiden gözdağı veren Melisa Emirbayer oldu.
Melisa Emirbayer, 1995 yılında İzmir’de doğdu. Hiperaktif olmasından dolayı 7 yaşında yüzme ile spor hayatına başlamış; Galatasaray ve Fenerbahçe gibi önemli takımlarda yer almış aynı zamanda milli takım adına yarışlara katılmış ve bugüne kadar sayısız Türkiye şampiyonluğu elde etmiş ve rekorlar kırmıştır. H
Fiziği ile de dikkat çeken isimlerden biir olan Melisa Emirbayer 1.77 cm boyunda ve 58 kilo.
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