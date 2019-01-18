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Melis Sütşurup kaç yaşında Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisi kimdir?

Melis Sütşurup kaç yaşında Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisi kimdir?

Son günlerde adı sıkça farklı isimlerde aşk iddialarına karışan Mustafa Sandal 2 aydır sosyetik güzel Melis Sütşurup ile mi aşk yaşıyor? Melis Sütşurup'un geçtiğimiz gün şarkıcı göndermesi akıllara Mustafa Sandal'ı getirdi. Peki Melis Sütşurup kimdir? Mustafa Sandal'ın yeni sevgili mi? Melis Sütşurup kaç yaşında? Ne iş yapıyor

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 14:55 - Güncelleme: 18-01-2019 14:40

 Melis Sütşurup kimdir, Mustafa Sandal’la yaklaşık iki aydır birlikte olduğu konuşulan Melis Sütşurup’tan şarkılı itiraf geldi. Sosyetik güzel, önceki akşam Musti’nin yeni şarkısı ‘Gel Bana’yı paylaştı.Bu gelişmenin ardından ünlü şarkıcının hayranları Melis Sütşurup'u araştırmaya başladı. 

MELİS SÜTŞURUP İLE MUSTAFA SANDAL SEVGİLİ Mİ: Geçtiğimiz ay yeni bir aşka yelken açtıkları konuşulan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'dan açıklama beklenirken, ilk hamle sosyetik güzelden geldi.

Aşkları, geçtiğimiz yılın son günlerinde yaptıkları Milano kaçamağında gün yüzüne çıkan ikili, ardından soluğu Tayland'da almıştı. Kendinden 20 yaş büyük popçunun 49'uncu yaş gününü de geçen hafta Roma'da kutlayan Sütşurup, önceki gün aşka geldi.

Kız arkadaşlarıyla Kartalkaya'ya giden butik sahibi sosyetik güzel, Musti'nin yeni şarkısı 'Gel Bana'yı aracında dinlerken çektiği videoyu instagram'da paylaştı.

GÖZLER MUSTİ'YE ÇEVRİLDİ: Bir çocuk annesi Sütşurup, şarkının şu kısmını paylaşarak hem aşkı itiraf etti hem de Musti'ye mesaj gönderdi:

"Orda bir dur rahatla / Bundan sonra seni kimse üzemez / Nefes al bir daha bir daha da seni kimse çözemez / Sanki kaderimi fırtınamda yazmışlar / Gel bana."

İki oğlunun annesi Emina Jahovic'le 11 yıllık evliliğini Haziran 2018'de bitirip adı pek çok güzelle anıldıktan sonra gönlünü Sütşurup'a kaptırdığı iddia edilen Musti'den ise ne zaman karşı atak geleceği merak konusu oldu.

"KEŞKE DUYSANIZ": Melis Sütşurup, önceki akşam Musti'nin parçasını dinlerken çektiği videoya "Demiştim, keşke arkada çalan şarkıyı duysanız diye" notunu düştü.

MUSTİ 'GEL BANA' DEDİ

Oldu bi kere
Kalp uydu sana
Ne dersen de
Vazgeçmem artık
Gel bana
Gel bana

İçimde bir tutku
Sürekli bir kurgu
Bakınca görüyorum
Seninle hayatı
Gel bana
Gel bana.

19 YAŞ KÜÇÜK SOSYETİK GÜZEL: Boşanma sonrası adı pek çok isimle anılan Musti'nin, şimdi de gönlünü Melis Sütşurup'a kaptırdığı konuşuluyor.

Bir süredir gizli gizli görüşen 48 yaşındaki popçu ile 29 yaşındaki butik sahibi sosyetik güzelin buluşma adresi ise yurt dışı. Sandal, kendi gibi başından bir evlilik geçen Sütşurup'la geçtiğimiz hafta İtalya'nın Milano kentinde buluştu. İlişkilerinin ortaya çıkmaması için ayrı ayrı paylaşım yapan ikilinin sırrı ise Sütşurup'un dün Tayland'a gitmesiyle ortaya çıktı.

'TEMKİNLİ AŞIKLAR': Musti, geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte yeni şarkısının klibini Tayland'da çekeceğini duyurmuştu. Ünlü popçunun bu açıklamasından bir gün sonra ise Sütşurup'un Tayland'dan paylaşım yapması 'tesadüfün böylesi' dedirtti. İtalya'nın ardından GüneyDoğu Asya ülkesinde buluşan ikiliden sosyetik güzelin, başarılı popçudan daha önce yola çıkmış olması "Temkinli aşıklar" yorumu yaptırdı.

6 AYDA 5 FARKLI GÜZEL: Son 6 ayda 5 farklı güzelle yakınlaştığı iddiasıyla manşetleri süsleyen Mustafa Sandal'ın, kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup'la aşk yaşayıp yaşamadığı konusunda nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu. İki çocuk babası Musti'nin bir süredir gizli gizli görüştüğü iddia edilen Melis Sütşurup'un önceki evliliğinden bir oğlu var.

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