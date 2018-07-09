Melike Değirmenci fit görüntüsüyle adeta arz-ı endam etti!

Kanıt ve Kollama dizisinden tanıdığımız güzel oyuncu Melis Melike Değirmenci Bodrum'da bir beachte görüntülendi. Denize giren güzel oyuncu bir süre denizde yüzdükten sonra sudan çıktığı sırada uzun saçlarının azizliğine uğradı. Rüzgardan dağılan saçlarını toplamakta zorlanan oyuncu, gün boyu deniz keyfi yaptı. Öte yandan fit görüntüsüyle de dikkatleri üzerine çeken 1.70 boyundaki Melike Değirmenci adeta arz-ı endam etti.