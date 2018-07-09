Melike Değirmenci fit görüntüsüyle adeta arz-ı endam etti!

Oyuncu Melis Melike Değirmenci önceki gün Bodrum'da bir beachte görüntülendi. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Değirmenci, fit görüntüsüyle de adeta arz-ı endam etti. İşte Melike Değirmenci'nin tatilinden görüntüler..

Melike Değirmenci fit görüntüsüyle adeta arz-ı endam etti!

Kanıt ve Kollama dizisinden tanıdığımız güzel oyuncu Melis Melike Değirmenci Bodrum'da bir beachte görüntülendi. Denize giren güzel oyuncu bir süre denizde yüzdükten sonra sudan çıktığı sırada uzun saçlarının azizliğine uğradı. Rüzgardan dağılan saçlarını toplamakta zorlanan oyuncu, gün boyu deniz keyfi yaptı. Öte yandan fit görüntüsüyle de dikkatleri üzerine çeken 1.70 boyundaki Melike Değirmenci adeta arz-ı endam etti.

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Melike Değirmenci fit görüntüsüyle adeta arz-ı endam etti!

MELİS MELİKE DEĞİRMENCİ KİMDİR?: 2011 yılında yayımlanan Kollama ve Kanıt dizilerinde rol alan Değirmenci Semiha Berksoy Opera ve Tiyatro Vakfı'nda oyunculuk eğitimi aldı. Güzel oyuncu ayrınca 'Enraha' adında bir sinema filminde rol aldı. Değirmenci çeşitli markaların reklam filmlerinde de oynadı.

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Melike Değirmenci fit görüntüsüyle adeta arz-ı endam etti!

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Melike Değirmenci fit görüntüsüyle adeta arz-ı endam etti!

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