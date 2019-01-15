Melik Gökçek'ten CHP'li vekile: Görünce çatır çatır çatlayacaksın!

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in Ankapark projesiyle ilgili dikkat çektiği risklere yanıt veren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Panik başladı, pislik atmaya başladılar" dedi ve ekledi: "Sen de geleceksin Gamze Hanım. Görünce çatır çatır çatlayacaksın."

CHP'li Taşcıer, yerel seçimlerde açılması planlanan Ankapark hakkında soru önergesi vererek, Çin merkezli bir şirketin parkta incelemelerde bulunduğunu, hayati tehlike yaratacak hatta ölümlere yol açacak güvenlik riskleri tespit ettiğini söyledi.

Taşcıer "Ankaralılar bitmemiş bir yerde, siyasi şov uğruna kobay olarak kullanılacak" ifadesini kullandı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, temeli 2013 yılında kendisi tarafından atılan Ankapark'la ilgili iddilara Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.

Gökçek şu ifadeleri kullandı: "CHP'yi şimdiden telaş aldı. Ankapark Mart'ta açılınca, Ankara Ankapark'ı görünce, Ankara'nın çocukları ve gençleri Ankapark için söyledikleri dolayısıyla CHP'yi öpecek. Panik başladı, pislik atmaya başladılar. Amaç Ankapark'ı gezmesin.