Melih Özkaya kaç yaşında kimdir nereli? Babası ve ailesi...

Survivor gönüllüler takımında yer alan Melih Özkaya daha bir dizide oynamıştı. Annesi Münevver ve kızkardeşi Melis ile yaşayan Melih Özkaya İstanbul doğumlu. 1988 yılında dünyaya gelen Melih Özkaya şu an 30 yaşında. Yakışıklılığı ile dikkat çeken Melih Özkaya bunu ünlü olmak için dizi oyunculuğunda kullandı. Bakın Melih Özkaya'yı izleyici hangi diziden, spor meraklıları hangi takımdan hatırlıyor;

Melih Özkaya'nın oynadığı dizi : Oyunculuk kariyerine Melih Özkaya 2011 yılında kamera önü eğitimi alarak başladı. 2012 yılında Yer Gök Aşk dizisinin üçüncü sezonunda rol alan Melih Özkaya, çok başarılı olamadı. Oyunculuk eğitimini devam ettiren Melih Özkaya aynı zamanda voleybol sahalarında yer aldı.

Çocukluk yıllarından itibaren spor dalları ile ilgilenen Melih Özkaya amatör ve kısa vadeli çalışmalarının ardından profesyonel olarak voleybol oynamaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde alt yapısında oynayan Melih Özkaya 8 yıl süren profesyonel voleybol deneyiminden sonra 2. Lig voleybol takımlarında da yer almaya başladı.

Melih Özkaya, Tokat, Payas Belediye Spor, Tofaş, Diyarbakır, Sivas ve daha pek çok voleybol takımında oynadı. Melih Özkaya 3. Lig voleybol takımlarında da boy gösterdi.

MELİH ÖZKAYA'NIN AİLESİ : Melih Özkaya sevgilisi varsa da onu kameralardan uzak tutmayı başaran bir isim. Instagram hesabında annesi Mürvet Özkaya ve kızkardeşi Melih Özkaya ile olan paylaşımları dikkat çekiyor. Melih Özkaya'nın babasından hiç söz etmemesi dikkat çekiyor. İşte Survivor'un en yakışıklı ismi Melih Özkaya'nın instagramından yansıyan kareleri;

Melih Özkaya kimdir? Survivor yarışmacısı tanıdık çıktı meğer... HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN