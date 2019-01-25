  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVMTV ödemelerinizi PTT güvencesi ile gerçekleştirin
eposta yazdır zoom+ zoom-

Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a gözdağı

Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a gözdağı

Melih Gökçek ile Mansur Yavaş arasındaki söz düellosu sürüyor. Gökçek'in Beyaz TV'de yarın yapacağı açıklamalar öncesi Mansur Yavaş'ın sözlerine CNN Türk'te cevap verdi. Gökçek, yarın ki açıklamalar sonrası Yavaş'ın 3-5 puan kaybedeceğini iddia etti.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 25-01-2019 00:03 - Güncelleme: 25-01-2019 00:03

Melih Gökçek'in Beyaz TV'de yarın yapacağı açıklamalar öncesi tansiyon yükseldi. Mansur Yavaş'ın konuşursa bana yarar açıklamasına Gökçek, CNN Türk aracılığıyla cevap verdi. Gökçek, Yavaş'ın yarın ki açıklamalarla 3-5 puan kaybedeceğini ileri sürdü.

Hande Fırat, CNN Türk'te Melih Gökçek'in Beyaz TV'de yapacağı programla ilgili ipuçları verdi. Gökçek'in açıklamalarının büyük bölümünü Mansur Yavaş ile ilgili olduğunu ifade eden Fırat, Gökçek'in elinde Yavaş'ın gerçekte nereli olduğuna ilişkin çeşitli belgeler olduğunu söyledi.

YAVAŞ MAKEDONYA KÖKENLİ Mİ?

Yavaş'ın Makedonya kökenli olduğuna dair iddialar üzerine Yavaş, programa mesaj gönderdi. Açıklamaların kendisine yarayacağını ileri süren Yavaş, Gökçek'in Özhaseki'ye zarar vermek için konuşacağını ileri sürdü. Yavaş'ın açıklamaları şöyle:

''Melih Gökçek'i konuşacaksa bunun bana yarayacağını bilir. Özhaseki'ye zarar vermek için yapacaktır. Benim Ankaralı olmadığım iddiasını gündeme getirip Özhaseki'nin ailesinin isim ve soyadı değişikliğinin gündeme gelmesini istiyor olabilir. Benim kaydım ortada, 1843'ten beri Beypazarı'nda ailem, bunu yayınladım. Bile bile bunu iddia etmesinin başka nedeni olamaz.''

GÖKÇEK'TEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Yavaş'ın bu açıklamalarına Gökçek'ten itiraz geldi. Gökçek, programa gönderdiği mesajda daha program ekrana gelmeden Yavaş'ın paniklediğini söyleyerek, açıklama sonrası CHP'nin adayının en az 3 ila 5 puan kaybedeceğini ileri sürdü.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a gözdağı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro