Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a gözdağı

Melih Gökçek'in Beyaz TV'de yarın yapacağı açıklamalar öncesi tansiyon yükseldi. Mansur Yavaş'ın konuşursa bana yarar açıklamasına Gökçek, CNN Türk aracılığıyla cevap verdi. Gökçek, Yavaş'ın yarın ki açıklamalarla 3-5 puan kaybedeceğini ileri sürdü.

Hande Fırat, CNN Türk'te Melih Gökçek'in Beyaz TV'de yapacağı programla ilgili ipuçları verdi. Gökçek'in açıklamalarının büyük bölümünü Mansur Yavaş ile ilgili olduğunu ifade eden Fırat, Gökçek'in elinde Yavaş'ın gerçekte nereli olduğuna ilişkin çeşitli belgeler olduğunu söyledi.

YAVAŞ MAKEDONYA KÖKENLİ Mİ?

Yavaş'ın Makedonya kökenli olduğuna dair iddialar üzerine Yavaş, programa mesaj gönderdi. Açıklamaların kendisine yarayacağını ileri süren Yavaş, Gökçek'in Özhaseki'ye zarar vermek için konuşacağını ileri sürdü. Yavaş'ın açıklamaları şöyle:

''Melih Gökçek'i konuşacaksa bunun bana yarayacağını bilir. Özhaseki'ye zarar vermek için yapacaktır. Benim Ankaralı olmadığım iddiasını gündeme getirip Özhaseki'nin ailesinin isim ve soyadı değişikliğinin gündeme gelmesini istiyor olabilir. Benim kaydım ortada, 1843'ten beri Beypazarı'nda ailem, bunu yayınladım. Bile bile bunu iddia etmesinin başka nedeni olamaz.''

GÖKÇEK'TEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Yavaş'ın bu açıklamalarına Gökçek'ten itiraz geldi. Gökçek, programa gönderdiği mesajda daha program ekrana gelmeden Yavaş'ın paniklediğini söyleyerek, açıklama sonrası CHP'nin adayının en az 3 ila 5 puan kaybedeceğini ileri sürdü.