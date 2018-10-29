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Melih Gökçek'ten Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Melih Gökçek'ten Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt verdi. Gökçek, "Sayın Bahçeli, beni sözleriyle onore etmiştir. Teşekkür ediyorum" dedi

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Eklenme Tarihi: 29-10-2018 19:02 - Güncelleme: 29-10-2018 19:02

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerine yanıt verdi. Gökçek, "Sayın Bahçeli, Türkiye'nin başı sıkıştığı her anda, ülkenin düze çıkışında anahtar rolü oynamış bir vatanseverdir. Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir. Sözleri bana şeref vermiştir, teşekkür ediyorum" dedi.

Bahçeli, bugün yaptığı açıklamada, "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Aday olmak istiyorum derse MHP'ye şeref kazandırır" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

MHP kaynakları, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Ankara adayı olması için Melih Gökçek'e teklif götürüleceğini duyurmuştu. Konuya ilişkin MHP ve Gökçek cephesinden herhangi bir açıklama ise yapılmamıştı. Bahçeli, bugün kendisine yöneltilen Gökçek sorusuna yanıt vermişti.

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