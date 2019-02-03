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Melih Gökçek'le ilgili bomba iddia! Tekrar aday mı olacak?

Melih Gökçek'le ilgili bomba iddia! Tekrar aday mı olacak?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak iddialar gündeme geldi. Ankara kulislerinde Gökçek'in AK Parti'ye, "Özhaseki yarışı kazanamaz, bırakın tekrar aday olayım" diyeceği ileri sürüldü.

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Eklenme Tarihi: 03-02-2019 10:02 - Güncelleme: 03-02-2019 10:02

Ankara’nın eski büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek'in CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş aleyhinde yaptığı açıklamaların iktidar kanadında da tepkiyle karşılandığı ileri sürüldü.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Gökçek’in, "Yavaş, Makedonya kökenlidir" açıklaması gibi pek çok sözünün, Yavaş’a puan kaybettirmek bir yana AK Parti’nin adayı Mehmet Özhaseki’ye zarar verdiği yorumu yapılıyor. 

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, adaylığının ilk gününden bu yana Melih Gökçek’le arasına mesafe koyan açıklamalarıyla dikkat çekiyor.Özhaseki, Gökçek’in son çıkışına ilişkin de “Melih Bey benim kampanyamın parçası değil. Üslubu benim üslubum değil” demişti.

AK PARTİ KULİSLERİNDE NE YORUMLAR YAPILIYOR: Özhaseki'nin bu kadar açık ifade etmesine rağmen Gökçek'in ısrarla konuşmasının nedeniyle ilgili Ankara kulislerinde yapılan yorumlar arasında en uç ve dikkat çekeni şöyle: 

GÖKÇEK BIRAKIN ADAY OLAYIM DİYECEK: "Gökçek, tutumunun Özhaseki’ye zarar verdiğinin farkında. Stratejisini, siyasi parti il başkanlıklarının büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına vermeleri için son gün olan 19 Şubat takvimine göre belirleyen Gökçek, bu süre zarfında Özhaseki’nin oy kaybettiğini göstererek AK Parti'ye, 'Özhaseki yarışı kazanamaz, bırakın tekrar aday olayım' diyecek. Yıllardır Gökçek’le aynı saflarda siyaset yapan tecrübeli isimler, 'Söz konusu olan Melih Gökçek ise hiçbir şey bizi şaşırtmaz' diyorlar."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 03 Şubat 2019 10:14 yine geliyor kabus gibi yaaaaaaa

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