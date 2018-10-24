Melih Gökçek'in ittifak Tweeti adaylık işareti miydi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün grup toplantısında yerel seçim ittifakı yapılmayacağını açıklamıştı. Bir saat sonra kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan da yerel seçimde herkesin kendi yoluna gideceğini açıklamıştı.

İki lider de Cumhur İttifakı'nın bitmediğini yaptıkları ikinci açıklamalarla duyurmuştu. AK Parti'li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bahçeli ve Erdoğan'ın "yerelde ittifak yok" açıklamalarından saatler sonra dün akşam saatlerinde bir Tweet attı.

Gökçek bu mesajında, "Yerel yönetim seçimlerinde AK Parti/MHP seçim ittifakının bozulmasına kimler seviniyor? Sevinenlere bakın. Yorumu rahat yapabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı ve MV. seçimlerinde ittifak başarı getirmişti. Yerel seçim ittifakını yapalım, küresel ve yerli işbirlikçilerin oyununu bozalım." çağrısı yaptı.

İŞTE O MESAJ:

BAHÇELİ'YE ANLAMLI HEDİYE: Melih Gökçek'in adının MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçmesi üç ay önceki bir ziyareti akıllara getirdi. Gökçek, geçen Temmuz ayında MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, seçim sonuçlarından dolayı tebrik etmişti.

ALLAH KAPILARI AÇANDIR: Gökçek, ziyareti sırasında Bahçeli'ye Osmanlı motifleriyle işlenmiş, üzerinde ''Allah kapıları açandır'' yazılı bir kase hediye etmişti.

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