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Melih Gökçek'in ittifak Tweeti adaylık işareti miydi?

Melih Gökçek'in ittifak Tweeti adaylık işareti miydi?

MHP'nin "Ankara adaylığı için düşünüyoruz" dediği Melih Gökçek bu iddiadan 18 saat önce sosyal medya hesabından attığı Tweette "Yerel seçim ittifakını yapalım. Oyunu bozalım" çağrısı yapmıştı. Bu mesajın adaylık açıklaması olduğu düşünülüyor. Gökçek'ten herhangi bir açıklama gelmedi.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 16:00 - Güncelleme: 24-10-2018 16:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün grup toplantısında yerel seçim ittifakı yapılmayacağını açıklamıştı. Bir saat sonra kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan da yerel seçimde herkesin kendi yoluna gideceğini açıklamıştı. 

İki lider de Cumhur İttifakı'nın bitmediğini yaptıkları ikinci açıklamalarla duyurmuştu. AK Parti'li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bahçeli ve Erdoğan'ın "yerelde ittifak yok" açıklamalarından saatler sonra dün akşam saatlerinde bir Tweet attı. 

Gökçek bu mesajında, "Yerel yönetim seçimlerinde AK Parti/MHP seçim ittifakının bozulmasına kimler seviniyor? Sevinenlere bakın. Yorumu rahat yapabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı ve MV. seçimlerinde ittifak başarı getirmişti. Yerel seçim ittifakını yapalım, küresel ve yerli işbirlikçilerin oyununu bozalım." çağrısı yaptı. 

İŞTE O MESAJ:

BAHÇELİ'YE ANLAMLI HEDİYE: Melih Gökçek'in adının MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçmesi üç ay önceki bir ziyareti akıllara getirdi. Gökçek, geçen Temmuz ayında MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, seçim sonuçlarından dolayı tebrik etmişti.

ALLAH KAPILARI AÇANDIR: Gökçek, ziyareti sırasında Bahçeli'ye Osmanlı motifleriyle işlenmiş, üzerinde ''Allah kapıları açandır'' yazılı bir kase hediye etmişti.

Melih Gökçek sustu sosyal medya capslerle konuşturdu! İşte o capsler...

MHP adayı denen Melih Gökçek ortaya çıktı yanındaki isim de bomba

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 24 Ekim 2018 16:18 EYER AKP?MHP ORTAK ADAYI BU ERDIOĞANIN KOVDUĞU GÖKÇEK OLURSA, SADECE TÜRKİYE ANAKRA DEĞİL, BÜTÜN DÜNYA ŞOK OLUR.ERDOĞAN NE YÜZLE GÖREVDEN TEHDİTLE ATTIĞI BİRİSİNİ TEKRAR ADAY YAPAR. VE EN ÖNEMLİSİ; BÜTÜN AKP SEÇMENİ AYLARCA DİRERNEN GÖKÇEĞE HAKARET ETTİLER,ŞİMDİ MEMLEKETİN GELECEĞİ İÇİN NASIL VİCDANLA OY VERİR.?GÖRMEK LAZIM

    CEVAP YAZ 0 19
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Melih Gökçek
MELİH GÖKÇEK KİMDİR?

Melih GÖKÇEK 20 Ekim 1948 Yılında Ankara Keçiören'de doğdu. Ancak Melih Gökçek aslen Ankaralı değil. Melih Gökçek aslen anne tarafından Kosova, Prizrenli. Baba tarafından ise Urfa'nın Halfeti kazasından

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