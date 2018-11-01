Melih Gökçek'in Ankara planı ne? MHP ve Ak Parti...

MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için gündeme aldığı AK Partili Melih Gökçek'in, teklifi fırsata çevirerek iki partinin Ankara’dan ‘ortak adaylığı’na oynayabileceği, bunun koşullarını zorlayabileceği iddia ediliyor.

MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için adını gündeme getirmesiyle ilgi odağı olan Melih Gökçek’in, MHP’den aday olmayacağı, ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teklifini fırsata çevirerek iki partinin Ankara’da ‘ortak aday’lığına oynayabileceği kaydediliyor. Ancak partide Gökçek’in AK Parti’den aday gösterilmesi yönünde bir eğilimin olmadığı belirtiliyor.

BEDRETTİN DALAN HAMLESİ: AK Parti'de, MHP'nin Gökçek’in ardından İstanbul için de Bedrettin Dalan’ın adını gündeme getirmesi ‘ittifak masasını tekrar kurma arayışı’ olarak yorumlandı.

PSİKOLOJİK SAVAŞ: Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, AK Parti ve MHP arasında yerelde ittifak masasının dağılmasından sonra iki parti arasında adaylar üzerinden ‘psikolojik savaş’ sürüyor. MHP’nin liderlerin ‘herkes kendi yoluna’ diye ifade ettiği ittifakın yapılmaması kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘metal yorgunluk’ gerekçesiyle istifa ettirdiği eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in adını gündeme getirmesi, AK Parti'de bir heyecan yaratsa da bir risk olarak görülmüyor.

MHP’nin bu hamlesinin risk olarak görülmemesinde Gökçek’in kazanamayacağı ve Erdoğan’a rağmen bir yarışa girmeyeceği gözleminin etkili olduğu dile getiriliyor. Ancak yine de Gökçek’i tahrik edecek açıklamalardan kaçınılması için hassas bir süreç yürütülüyor. Özellikle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Gökçek arasında yaşanan polemiğin ardından parti yöneticilerinin, açıklamalarında dikkatli olmaları ve polemiğe girmemeleri yönünde uyarıldığı belirtiliyor.

ERDOĞAN, GÖKÇEK İLE GÖRÜŞTÜ: AK Parti kulislerinde, Erdoğan’ın Yazıcı ile yaşadığı polemik sonrasında Gökçek ile görüştüğü kaydediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün yaptığı “Melih Bey, benim 94’ten beri yol ve dava arkadaşım. Bu yol ve dava arkadaşlığımızda bugüne kadar beraber geldik. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum” açıklamasının da bu anlamda önemli olduğuna dikkat çekiliyor.

ORTAK ADAY OLABİLİR: Gökçek’in MHP’nin teklifini fırsata çevirerek iki partinin Ankara’dan ‘ortak adaylığı’na oynayabileceği, bunun koşullarını zorlayabileceği dile getiriliyor.

BEDRETTİN DALAN CHP'NİN OYUNU BÖLER: MHP’den Gökçek’in ardından İstanbul için Bedrettin Dalan’ın adaylığının düşünülebileceği yönünde açıklamalar gelmesi de AK Parti’de değerlendiriliyor. MHP’nin AK Parti’yi yeniden ittifak masasına çekmeye çalıştığına dikkat çekilirken, “Önce Gökçek’in ismini gündeme getirerek bunu yapmaya çalıştılar. Şimdi de Dalan’la aynı hamleyi sürdürüyorlar. Ancak Dalan’ın bu iddianın basına yansımasının hemen ardırdan siyasete dönmeyi düşünmediğini açıklayarak MHP’nin balonunu patlattı. Dalan’ın MHP’den aday olması partinin işine gelir, CHP’nin oyunu böler” görüşü dile getiriliyor.