Melih Gökçek Twitter'dan Mansur Yavaş'ı bombaladı!

CHP'nin İyi Parti'yle yaptığı ittifakla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Mansur Yavaş, katıldığı radyo programında, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise programın ardından, kişisel sosyal medya hesabından, Mansur Yavaş'ın sorulan bir soruya verdiği cevap için ardı ardına paylaşımlarda bulundu.

İşte Gökçek'in Twitter'dan yaptığı o paylaşımlar;

💥1️⃣MANSUR YAVAŞ BUGÜN AŞAĞIDAKİ RADYOLARDA ORTAK YAYINA ÇIKMIŞ VE KENDİSİNE “Belediyeden İŞTEN atma olacak mı?”

DİYE SORMUŞLAR.

MANSUR “İçleri rahat olsun”

DERKEN ANFA’DA Kİ HANGİ İŞÇİLERİ NASIL İŞTEN ATACAĞINI, BELEDİYE DE KENDİNE HABER GETİRENLER OLDUĞUNU İTİRAF EDİVERMİŞ➡️ pic.twitter.com/0c2YVadsbA — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 27 Ocak 2019

💥2️⃣BÜYÜKŞEHİR DE 23 YIL MESAİ ARKADAŞLIĞI YAPTIĞIM DEĞERLİ PERSONEL ARKADAŞLARIM,

YAVAŞ RESMEN SİZİ TEHDİT EDİYOR.

KİMSE ÇEKİNMESİN.

O BU TEHDİTLERİ GEÇEN SEÇİM DE YAPMIŞTI.

KONUŞMA METNİ AYNEN ŞÖYLE...⤵️ pic.twitter.com/hgcuLJnAXP — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 27 Ocak 2019

💥3️⃣MANSUR YAVAŞ,

ÖNCE SEN ŞU SORULARA CEVAP VE HESAP VER;

1.ANFA’DAN BANA BİLDİRDİLER DİYORSUN. DEMEK Kİ ŞİMDİDEN BELEDİYEYİ BENDEN OLAN, OLMAYAN DİYE İKİYE AYIRMIŞSIN.

2.İŞÇİLERİN MESAİ SAATİ DIŞINDA İSTEDİĞİ SİYASİ FAALİYETE BULUNMASI ANAYASAL HAKKI DEĞİL Mİ?

GÜYA HUKUKÇUSUN➡️ — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 27 Ocak 2019

💥4️⃣3.ŞİMDİDEN SENİN ALEYHİNDE OLAN KİŞİLERİ İŞTEN ATACAĞINI RESMEN AÇIKLIYORSUN.

BEĞENMEDİĞİN SİYASİ FAALİYETTE BULUNANI İŞTEN ATACAĞINI SÖYLEYEREK RESMEN SUÇ İŞLİYORSUN.



BUNLAR BAHANE,

ÇÜNKÜ SEN CHP VE İP TEŞKİLATLARINA İŞ İÇİN KONTENJAN SÖZÜ VERDİN,

SANDIĞI BEKLEYENLERE ➡️ — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 27 Ocak 2019

💥5️⃣İŞ SÖZÜ VERDİN. İNSANLARI ATMADAN HANGİ BÜTÇE İLE YENİ ADAM ALACAKSIN?

SEN GELİRSEN BELEDİYE ÇALIŞANLARI İÇİN DÜNYA ONLARA ZİNDAN OLACAK.



BELEDİYE ÇALIŞANLARI,

MANSURA SANDIKTA DERS VERECEK SİZLER VE AİLELERİNİZ OLACAK. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 27 Ocak 2019