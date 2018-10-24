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Melih Gökçek MHP'nin başkan adayı mı soruyu duyunca bastı gitti

Melih Gökçek MHP'nin başkan adayı mı soruyu duyunca bastı gitti

Melih Gökçek MHP'nin belediye başkanı adayı olacak iddiaları sonrasında herkesin aradığı isim oldu. Gökçek Bursa'da bir cenaze töreninde ortaya çıktı. Malum soru sorulunca Gökçek bastı gitti.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 15:53 - Güncelleme: 24-10-2018 15:53

ANKARA Büyükşehir Belediye başkanlığından istifa etmek durumunda kalan Melih Gökçek bugün günün konusu oldu. AK Parti ile yerel seçim ittifakını bozan MHP'nin Melih Gökçek'i aday göstereceği iddia edildi. Bu haberler sonrasında herkesin gözü Melih Gökçek'e döndü. Sosyal medya hesabını aktif kullanması ile bilinen Gökçek, sansasyon yaratan iddia karşısında tek satır yazmayınca daha da merak edildi.

Herkes Melih Gökçek'i Ankara'da ararken o Bursa'da bir cenaze töreninde ortaya çıktı. Cenazede selamlaştığı isim de ilginçti. Gökçek kendisi gibi Erdoğan'ın isteği ile Bursa belediye başkanlığı görevinden istifa etmek zorunda kalan Recep Altepe ile birlikteydi.

Cenazesine katıldığı kişi kim?
Melih Gökçek'i Ankara'dan Bursa'ya götüren cenaze de şaşırttı. Zira tanıdık bildik bir isim değildi. 98 yaşında yaşamını yitiren Hüseyin Kocaman'ın cenaze törenine katılmıştı.

MHP adayı denen Melih Gökçek ortaya çıktı yanındaki isim de bomba

Hüseyin Kocaman, Bursa'da Ulu Camii bahçesinde yıllardır tespih satan, çevresinde 'Tespih Baba' olarak anılan bir vatandaş. DHA'nın geçtiği habere göre Gökçek'in onunla bir tanışlığı vardı. Ancak bu tanışlığın kaynağı bilinmiyor.

GÖKÇEK'E MHP ADAYI MISINIZ DİYE SORULDU : Gazeteciler günün olayı olan MHP adaylığını Melih Gökçek, cenaze namazının ardından aracına giderken sordular. Konuşkanlığı ile bilinen Melih Gökçek'in tek kelime etmemesi herkesi şaşırttı. Bu durum da Gökçek işinin ciddi olduğu yolundaki haberleri güçlendirdi.

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Kaynak : DHA

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