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Melih Gökçek Abdulkadir Selvi'yi bombaladı! Yağcı, özürlü...

Melih Gökçek Abdulkadir Selvi'yi bombaladı! Yağcı, özürlü...

Hürriyet Gazetesi yazarı gazeteci Abdulkadir Selvi, Melih Gökçek'in Mansur Yavaş için sarf ettiği ifade edilen "Makedon olduğunu ispat edersem adaylıktan çekilecek misin? sözlerini köşesinde üstü kapalı eleştirince Melih Gökçek Selvi'ye sosyal medya hesabı üzerinden demediğini bırakmadı.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 13:00 - Güncelleme: 28-01-2019 13:00

Mansur Yavaş için kullandığı ifadelerin çarpıtıldığını savunan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye tepki gösterdi.

Gökçek, "Sen bile bile insanları enayi yerine koyup, olayı çarpıtmaktan utanmıyor musun?" dedi.

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş için sarf ettiği ifade edilen "Makedon olduğunu ispat edersem adaylıktan çekilecek misin?" sözünün çarpıtıldığını savunan Gökçek, Selvi için "Bizden gözüküp, bizim cenaha yağ çekip, gerçekte karşıya hizmet eden sembollerden birisi" ifadesini kullandı.

BİZİM CENAHA YAĞ ÇEKİP...Gökçek paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi; Bugün nasibimiz medyacılardan açıldı…Bizden gözüküp, bizim cenaha yağ çekip, gerçekte karşıya hizmet eden sembollerden birisi, Abdulkadir Selvi. Dayanamamış bugün Mansur Yavaş'a yağ üzerine yağ. Sonunda da ne şiş yansın ne kebap yansın Özhaseki'ye yağlar.

SELVİ TAM BİR ANLAMA ÖZÜRLÜ: Samimi söylüyorum Selvi, ya tam bir anlama özürlü ya da tam bir algı yönetimcisi. Ben "Mansur Yavaş Makedonyalı, Öz be öz Ankara'lı değil" diyerek büyük bir suç işlemişim. Ya Selvi, benim annem Kosovalı, yani göçmenim.

İNSANLARI ENAYİ YERİNE KOYMAKTAN UTANMIYOR MUSUN: Ben nasıl Mansur Bey'i yüz kızartıcı suç gibi Makedonyalılıkla suçlarım. Tam tersine ceddinle iftihar etmekten utanma diyorum. Sen bile bile insanları enayi yerine koyup, olayı çarpıtmaktan utanmıyor musun?

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Istıraplı 28 Ocak 2019 14:00 Şu ruz-i mahşer berat belgesini veren eski Bakan yediğin haklarımızı ruz-i mahşerde nasıl vereceğini sen önce düşün! KPSS'de o kadar yüksek puanlar al , uyduruk bir mülakat sistemiyle istediğin adamları doldur , istemediklerini ele...İnancımız şu ki o oturduğunuz makamlarda haksız yere aldığınız her karar ve attığınız her imzada ruz-i mahşerde sizden davacıyız.Vallahi de billahi de haklarımız size haramdır.Kul hakkını yediniz . ISLAHINIZ DA İFLAHINIZ DA YOKTUR!!!İstediğiniz kadar dini kullanın bunun vebalini veremezsiniz.İnsanları dinle Allah'la kandırmanın vebaline de diyecek bir söz bulamıyorum , hesabı Allah'a verirsiniz.

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KİMDİR ?
Melih Gökçek
MELİH GÖKÇEK KİMDİR?

Melih GÖKÇEK 20 Ekim 1948 Yılında Ankara Keçiören'de doğdu. Ancak Melih Gökçek aslen Ankaralı değil. Melih Gökçek aslen anne tarafından Kosova, Prizrenli. Baba tarafından ise Urfa'nın Halfeti kazasından

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ABDÜLKADİR SELVİ KİMDİR?

Abdülkadir Selvi; 1964 yılında Sivas Yıldızeli’nde doğdu. Alevi kökenli olan Abdülkadir Selvi evli ve 3 çocuk babası. Hürriyet Gazetesi'ne transfer olan Abdülkadir Selvi aynı zamanda CNN Türk'te konuk olarak

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