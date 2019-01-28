Melih Gökçek Abdulkadir Selvi'yi bombaladı! Yağcı, özürlü...

Mansur Yavaş için kullandığı ifadelerin çarpıtıldığını savunan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye tepki gösterdi.

Gökçek, "Sen bile bile insanları enayi yerine koyup, olayı çarpıtmaktan utanmıyor musun?" dedi.

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş için sarf ettiği ifade edilen "Makedon olduğunu ispat edersem adaylıktan çekilecek misin?" sözünün çarpıtıldığını savunan Gökçek, Selvi için "Bizden gözüküp, bizim cenaha yağ çekip, gerçekte karşıya hizmet eden sembollerden birisi" ifadesini kullandı.

BİZİM CENAHA YAĞ ÇEKİP...Gökçek paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi; Bugün nasibimiz medyacılardan açıldı…Bizden gözüküp, bizim cenaha yağ çekip, gerçekte karşıya hizmet eden sembollerden birisi, Abdulkadir Selvi. Dayanamamış bugün Mansur Yavaş'a yağ üzerine yağ. Sonunda da ne şiş yansın ne kebap yansın Özhaseki'ye yağlar.

SELVİ TAM BİR ANLAMA ÖZÜRLÜ: Samimi söylüyorum Selvi, ya tam bir anlama özürlü ya da tam bir algı yönetimcisi. Ben "Mansur Yavaş Makedonyalı, Öz be öz Ankara'lı değil" diyerek büyük bir suç işlemişim. Ya Selvi, benim annem Kosovalı, yani göçmenim.

İNSANLARI ENAYİ YERİNE KOYMAKTAN UTANMIYOR MUSUN: Ben nasıl Mansur Bey'i yüz kızartıcı suç gibi Makedonyalılıkla suçlarım. Tam tersine ceddinle iftihar etmekten utanma diyorum. Sen bile bile insanları enayi yerine koyup, olayı çarpıtmaktan utanmıyor musun?