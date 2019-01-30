Meleklerle konuşuyormuş Esra Erol'da 4 kadınla çarpık ilişkisi ifşa oldu

Esra Erol'da programına kızı Nagihan'ın meleklerle konuştuğunu iddia eden ve 4 kadınla çarpık ilişki yaşayan Ömer Kara tarafından kandırıldığını söyleyen Meral Hanımın feryadı damgasını vurdu.

Meleklerle konuşuyormuş Esra Erol'da 4 kadınla çarpık ilişkisi ifşa oldu

ATV'de ekrana gelen 'Esra Erol'da' programına meleklerle konuştuğu iddia edilen ve 4 kadınla çarpık bir ilişki yaşayan Ömer Kara olayı damgasını vurdu. Kızı Nagihan Durguç'un kendini ‘Ömer Bin Hattab’ olarak tanıtan Ömer Kara tarafından kandırıldığını söyleyen Meral Hanım, canlı yayına katılınca kan donduran detaylar bir bir ifşa oldu.

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Meleklerle konuşuyormuş Esra Erol'da 4 kadınla çarpık ilişkisi ifşa oldu

Şu anda 36 yaşında olan kızının 5 yıldır kendisinden uzaklaşmaya başladığını söyleyen Meral Hanım, "Kızım üniversiteyi bitirdikten sonra çok güzel bir şirkette çalışmaya başladı. Ancak bir arkadaşı vasıtasıyla Ömer Kara ile tanışınca hayatı altüst oldu...

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Meleklerle konuşuyormuş Esra Erol'da 4 kadınla çarpık ilişkisi ifşa oldu

Ömer Kara, manevi boyuttaki konuşmalarla, meleklerle internetten konuşmalarla, korku filmleri seyrettirerek benim kızımı içine kapalı bir hale getirdi. Onu bizden uzaklaştırmaya başladı" dedi.

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Meleklerle konuşuyormuş Esra Erol'da 4 kadınla çarpık ilişkisi ifşa oldu

İnternette özel bir topluluğun olduğu ve sadece özel davetle katılınabilen bir siteden kızı Nagihan'a yazılar geldiğini söyleyen Meral Hanım, kızının kendisine “Anne melekler senin için çok güzel şeyler söylüyorlar. Sen çok sıkıntı çekmişsin ama artık bundan sonraki hayatın çok iyi olacak” dediğini söyledi.

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