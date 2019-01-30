Meleklerle konuşuyormuş Esra Erol'da 4 kadınla çarpık ilişkisi ifşa oldu

Esra Erol'da programına kızı Nagihan'ın meleklerle konuştuğunu iddia eden ve 4 kadınla çarpık ilişki yaşayan Ömer Kara tarafından kandırıldığını söyleyen Meral Hanımın feryadı damgasını vurdu.

ATV'de ekrana gelen 'Esra Erol'da' programına meleklerle konuştuğu iddia edilen ve 4 kadınla çarpık bir ilişki yaşayan Ömer Kara olayı damgasını vurdu. Kızı Nagihan Durguç'un kendini ‘Ömer Bin Hattab’ olarak tanıtan Ömer Kara tarafından kandırıldığını söyleyen Meral Hanım, canlı yayına katılınca kan donduran detaylar bir bir ifşa oldu. Twitter

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Şu anda 36 yaşında olan kızının 5 yıldır kendisinden uzaklaşmaya başladığını söyleyen Meral Hanım, "Kızım üniversiteyi bitirdikten sonra çok güzel bir şirkette çalışmaya başladı. Ancak bir arkadaşı vasıtasıyla Ömer Kara ile tanışınca hayatı altüst oldu... Twitter

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Ömer Kara, manevi boyuttaki konuşmalarla, meleklerle internetten konuşmalarla, korku filmleri seyrettirerek benim kızımı içine kapalı bir hale getirdi. Onu bizden uzaklaştırmaya başladı" dedi. Twitter

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