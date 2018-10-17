Melania Trump'ın uçağı zorunlu iniş yaptı!

Melania Trump'ın özel uçağı mekanik sorunlar nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Philadelphia'ya doğru yola çıkan uçak, sızan dumanlar ve yanık kokusu nedeniyle Maryland'e geri döndü.

Uçakta bulunan yolculara ıslak havlular dağıtıldı.

Uçakta Trump'a eşlik eden gazeteciler, kabine dolmaya başlayan dumanı gördüklerini ifade etti. Trump, Philadelphia'da uyuşturucu bağımlıları ve aileleriyle buluşacaktı.

First lady korku dolu anların ardından uçaktan inerken böyle görüntülendi.