  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADVKurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş
eposta yazdır zoom+ zoom-

Melania Trump boşanmak mı istiyor?

Melania Trump boşanmak mı istiyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski yardımcısı Omarosa Newman Amerikan kamuoyunda tartışma yaratan ve yarın piyasaya çıkacak "Dengesiz" (Unhinged) adlı kitabında, Donald Trump'ın, eşi Melania Trump'ın eşinden boşanmak için gün saydığını öne sürdü.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 13-08-2018 23:22 - Güncelleme: 13-08-2018 23:22

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski yardımcısı Omarosa Newman, Beyaz Saray günlerini anlattığı yeni kitabında, Melania Trump'ın eşinden boşanmak için gün saydığını, eşini cezalandırmak için de pasif agresif ruh halini yansıtan kıyafetler seçtiğini iddia etti.

Melania Trump'ın, eşini utandırmak için kasıtlı olarak alışılmışın dışında kıyafetler giydiğini savunan Newman, "Melania Trump'ın giydiği kıyafetlere bakıldığında, stilindeki başkaldırı tek bir amaca hizmet ediyor. Melania'nın stilini eşini cezalandırmak için kullandığına inanıyorum." ifadelerini kullandı. 

Newman, Trump'ın kendi yanlışlarını düzeltmek için eşini zorla göçmenlerin kaldığı merkeze götürdüğünü, o nedenle de Melania Trump'ın üstünde "I really don’t care (Gerçekten umurumda değil)" yazılı bir ceket giydiğini ileri sürdü. 

Trump'ın evliliğinin uçurumun kenarında olduğunu ve Melania Trump'ın eşinin başkanlık süresi biter bitmez boşanmayı istediğini iddia eden Newman, kitabında, "Bana göre, Melania eşinin görev süresinin bitmesi için dakikaları sayıyor ki ondan boşanabilsin." değerlendirmesini yaptı. 

Beyaz Saray'daki az sayıdaki Afro-Amerikalılardan biri olan Newman, Trump'ın seçim kampanyasında görev almış, seçilmesinin ardından Trump'ın yardımcısı olmuştu. 

Newman, Beyaz Saray günlerini anlattığı yeni kitabında, Trump'ı "ırkçı" olmakla suçlamış, Trump ise iddiaları yalanlamıştı.
 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Melania Trump boşanmak mı istiyor? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Vahsi 13 Ağustos 2018 23:50 Trump Melanie parami bölecek diye Melanie bile öldürtür bu Trump tan hersey beklerim.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro