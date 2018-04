Melania Trump, Beyaz Saray'da bir pencere bile açamıyor!

Fransa First Lady'si Brigitte Macron, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte Washington'a yaptıkları 3 günlük resmi ziyaret ve ABD'li First Lady Melania Trump hakkında Le Monde ve RTL radyosuna gazetesine konuştu. Brigitte Macron, 'akıllı, nazik ve çekici' diye nitelediği Melania hakkında "Aslında çok eğlenceli. Aynı mizah anlayışına sahibiz. Beraber çok güldük" dedi. Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasından beri düşük profil çizen Melania'nın 'hiçbir şey yapamadığını' belirten Brigitte Macron, sıkı güvenlik protokollerinin ABD First Lady'sinin özgürlüğünü olumsuz etkilediğini belirtti.