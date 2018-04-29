Melania Trump, Beyaz Saray'da bir pencere bile açamıyor!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron, ABD'li Frist Lady Melania Trump ile kendisini kıyasladı ve Trump'la ilgili bomba ifşaatlar yaptı. Brigitte Macron, "Dışarıya çıkamıyor. Ben aksine her gün Paris’te dışarı çıkarım" ifadesini kullandı.

Melania Trump, Beyaz Saray'da bir pencere bile açamıyor!

Fransa First Lady'si Brigitte Macron, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte Washington'a yaptıkları 3 günlük resmi ziyaret ve ABD'li First Lady Melania Trump hakkında Le Monde ve RTL radyosuna gazetesine konuştu. Brigitte Macron, 'akıllı, nazik ve çekici' diye nitelediği Melania hakkında "Aslında çok eğlenceli. Aynı mizah anlayışına sahibiz. Beraber çok güldük" dedi. Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasından beri düşük profil çizen Melania'nın 'hiçbir şey yapamadığını' belirten Brigitte Macron, sıkı güvenlik protokollerinin ABD First Lady'sinin özgürlüğünü olumsuz etkilediğini belirtti.

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Melania Trump, Beyaz Saray'da bir pencere bile açamıyor!

'AYNI MİZAH ANLAYIŞINA SAHİBİZ'... Brigitte Macron, 'akıllı, nazik ve çekici' diye nitelediği Melania hakkında "Aslında çok eğlenceli. Aynı mizah anlayışına sahibiz. Beraber çok güldük" dedi.

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Melania Trump, Beyaz Saray'da bir pencere bile açamıyor!

Ancak Fransız First Lady, Melania'nın eşi ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasından beri düşük profil çizen Melania'nın 'hiçbir şey yapamadığını' ve sıkı güvenlik protokollerinin ABD First Lady'sinin özgürlüğünü olumsuz etkilediğini belirtti.

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Melania Trump, Beyaz Saray'da bir pencere bile açamıyor!

'BEN HER GÜN PARİS'TE DIŞARI ÇIKARIM'... "(Melania) Beyaz Saray'da bir pencere bile açamıyor" diyen Macron " Dışarıya çıkamıyor. Bana kıyasla çok daha fazla sınırlandırılmış. Ben her gün Paris'te dışarıya çıkarım" dedi.

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