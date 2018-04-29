Melania Trump, Beyaz Saray'da bir pencere bile açamıyor!

Fransa First Lady'si Brigitte Macron, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte Washington'a yaptıkları 3 günlük resmi ziyaret ve ABD'li First Lady Melania Trump hakkında Le Monde ve RTL radyosuna gazetesine konuştu. Brigitte Macron, 'akıllı, nazik ve çekici' diye nitelediği Melania hakkında "Aslında çok eğlenceli. Aynı mizah anlayışına sahibiz. Beraber çok güldük" dedi. Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasından beri düşük profil çizen Melania'nın 'hiçbir şey yapamadığını' belirten Brigitte Macron, sıkı güvenlik protokollerinin ABD First Lady'sinin özgürlüğünü olumsuz etkilediğini belirtti.
'AYNI MİZAH ANLAYIŞINA SAHİBİZ'... Brigitte Macron, 'akıllı, nazik ve çekici' diye nitelediği Melania hakkında "Aslında çok eğlenceli. Aynı mizah anlayışına sahibiz. Beraber çok güldük" dedi.
Ancak Fransız First Lady, Melania'nın eşi ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasından beri düşük profil çizen Melania'nın 'hiçbir şey yapamadığını' ve sıkı güvenlik protokollerinin ABD First Lady'sinin özgürlüğünü olumsuz etkilediğini belirtti.
'BEN HER GÜN PARİS'TE DIŞARI ÇIKARIM'... "(Melania) Beyaz Saray'da bir pencere bile açamıyor" diyen Macron " Dışarıya çıkamıyor. Bana kıyasla çok daha fazla sınırlandırılmış. Ben her gün Paris'te dışarıya çıkarım" dedi.
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