Meksika'daki boru hattı patlamasında ölü sayısı giderek artıyor

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bulunan petrol boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle 66 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Meksika'daki boru hattı patlamasında ölü sayısı giderek artıyor

Latin Amerika ülkesi Meksika'da başkent Meksiko'nun 100 kilometre kuzeyindeki Tlahuelilpan kasabası yakınlarında boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev alması sonucu patlama yaşandı.

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Meksika'daki boru hattı patlamasında ölü sayısı giderek artıyor

Meksika devlet petrol şirketi Petroleos Mexicanos'tan (Pemex) yapılan açıklamada, patlamada boru hatından sızan akaryakıtı toplamak için çevrede toplanan 21 kişinin hayatını kaybettiği, 71 kişinin ise ağır yaralandığı belirtilmişti. Hidelgo eyaleti valisi daha sonra yaptığı açıklamada 66 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 76 kişinin yaralandığını duyurdu.

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Meksika'daki boru hattı patlamasında ölü sayısı giderek artıyor

Meksika'da boru hatlarından yapılan akaryakıt hırsızlığı nedeniyle bazı boru hatlarının hizmete kapatılması ülkede akaryakıt krizine yol açmıştı.

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Meksika'daki boru hattı patlamasında ölü sayısı giderek artıyor

Boru hatlarının kapatılması nedeniyle akaryakıt dağıtımı geçici olarak tankerlerle yapılırken, yaşanan gecikmeler sonucu benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluşmuştu.

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