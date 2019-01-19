Meksika'daki boru hattı patlamasında ölü sayısı giderek artıyor

Meksika devlet petrol şirketi Petroleos Mexicanos'tan (Pemex) yapılan açıklamada, patlamada boru hatından sızan akaryakıtı toplamak için çevrede toplanan 21 kişinin hayatını kaybettiği, 71 kişinin ise ağır yaralandığı belirtilmişti. Hidelgo eyaleti valisi daha sonra yaptığı açıklamada 66 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 76 kişinin yaralandığını duyurdu.

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