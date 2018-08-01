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Meksika'da yolcu uçağı düştü

Meksika'da yolcu uçağı düştü

Son dakika! Meksika'da Durango eyaletindeki Victoria Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağının kalkıştan 5 dakika sonra düştüğü bildirildi. Uçakta 80 kişinin bulunduğu belirtiliyor.

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 00:38 - Güncelleme: 01-08-2018 01:42

Aeromexico Havayollarına ait bir yolcu uçağının Meksika Durango'da Guadalupe Victoria Uluslararası Havaalanı'ndan kalkışından 5 dakika sonra düştüğü açıklandı. Havayolu şirketi, 97 yolcu ile 4 mürettebatın bulunduğu Embraer 190 model uçağın düşüşü ile ilgili bilgi almaya çalıştıklarını bildirdi.

Meksika medyasına yansıyan ilk görüntülerde uçağın kuyruğunda Aeromexico logosunun bulunduğu duyuruldu. Bölgeye ilk ulaşan yerel haber ekibi ise Reuters'a yaptığı açıklamada, düşen uçaktan yürüyerek uzaklaşan ve otoyolun kenarına gelip yardım isteyen birkaç yolcunun kazadan sağ kurtulduğunu bildirdi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Resmi makamların yaptığı açıklamaya göre, ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor. Uçağın kalktığı havalimanı ise uçuşlara kapatılmış durumda.

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