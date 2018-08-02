Meksika'da uçağın düşme anı bir yolcu tarafından böyle kaydedildi!

MEKSİKA’da yolcu uçağının düşme anı içerisinde bulunan bir yolcu tarafından telefonuna kaydedildi. Görüntülerde yağmurlu bir havada kalkan uçağın kısa süre sonra düştüğü görülüyor. Ardından yolcuların çığlıkları duyuluyor.

Pilotun öldüğü ve 6 kişinin ağır yaralandığı korkunç uçak kazası kamerada!

Meksika’da 94 yolcu ve 4 mürettebat olmak üzere 101 kişinin bulunduğu yolcu uçağı kötü hava şartları nedeniyle kalkıştan hemen sonra düşmüştü. Durango şehrinde Salı günü yaşanan kazada can kaybı yaşanmamış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.