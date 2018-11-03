Mekke'de sel felaketi: 14 ölü

Suudi Arabistan’da Mekke-i Mükerreme ve başkent Riyad olmak üzere çeşitli şehirlerinde hafta başından beri etkili olan şiddetli yağış sonucu sel felaketi meydan geldi. Suudi Arabistan sivil savunma ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre yaşanan felaket sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi. Sivil savunma ekibinin Suudi Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, 4 kişinin Mekke-i Mükerreme’de 3 kişinin Baha kentinde, 2 kişinin doğu bölgelerinde birer kişinin de Riyad, Asir, Tebük, Cizan ve Hail kentlerinde yaşamını yitirdiği kaydedildi. Ayrıca yüzlerce koyun ve deve de selden telef oldu.

Sel sonucu mahsur kalan yüzlerce kişinin kurtarıldığı aktarılırken vatandaşlara tehlikeli olabilecek yerlerden uzak durulması için çağrıda bulunulduğu aktarıldı.

Çöl ikliminin hâkim olduğu Suudi Arabistan’da yaşanan felaket şaşkınlığa yol açarken Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu Mescidi Nebevi’de yağan dolu kameralarca anbean görüntülendi.