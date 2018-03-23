Mehter Takımına İstiklal Marşı soruşturması! İlahi gibi...

poyraz 23 Mart 2018 12:46 İstiklal Marşı' nı ilahi gibi seslendirenler; ne idari ne de adli soruşturmadan bir zarar görmezler. Her iki soruşturma da kapanır gider. İstiklal marşı' nın bestesini beğenmeyen sadece bunlar değildir. Destekçileri güçlü.