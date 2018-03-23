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Mehter Takımına İstiklal Marşı soruşturması! İlahi gibi...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Okullararası Masa Tenisi Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'nı ilahi gibi seslendiren mehter takımının görevlileri hakkında soruşturma başlattı...

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 12:37 - Güncelleme: 23-03-2018 12:37

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce mehter takımının, İstiklal Marşı'nın ilahi gibi okunması üzerine görevliler hakkında idari soruşturma başlatıldı. Etkinlik için oluşturulan repertuvarda yer almamasına rağmen İstiklal Marşı'nın, mehter takımının iradesiyle seslendirildiği belirtildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen 'Okullararası Masa Tenisi Şampiyonası'nda İstiklal Marşı, mehter takımınca ilahi gibi seslendirirken, salondakiler de saygı duruşunda bulundu. Mehter takımının, İstiklal Marşı'nı ilahi gibi seslendirmesi tepkilere neden oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce İstiklal Marşı'nın farklı seslendirilmesi üzerine görevliler hakkında idari soruşturma başlatıldı. Etkinlik için oluşturulan repertuvarda yer almamasına rağmen İstiklal Marşı'nın, mehter takımının iradesiyle seslendirildiği belirtildi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • poyraz 23 Mart 2018 12:46 İstiklal Marşı' nı ilahi gibi seslendirenler; ne idari ne de adli soruşturmadan bir zarar görmezler. Her iki soruşturma da kapanır gider. İstiklal marşı' nın bestesini beğenmeyen sadece bunlar değildir. Destekçileri güçlü.

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