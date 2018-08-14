Mehtap Yılmaz açık açık uyardı! Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit Gazetesi yazarı Mehtap Yılmaz, ABD'nin Türkiyeye "dolar operasyonu" yaptığını belirterek, "Türkiye’yi pazularını göstermek zorunda bırakmasınlar" dedi. "Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu ve hatta NATO aklını başına alsa çok iyi olur" diyen Yılmaz, "Amerika’nın Türkiye’ye yaptığı ahlaksız dolar operasyonuna biraz daha seyirci kalırlarsa, 'mülteci barajının' kapaklarını öyle bir açarız ki, o mülteciler giremesin diye sınırlarına dikenli teller ördükleri ülkelerinde yatacak yerleri kalmaz" ifadesini kullandı.

Yılmaz'ın "Erdoğan’ın elindeki güçlü koz! -Fırtınalı havada gemiyi ilkin fareler terk eder!" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

AB VE NATO AKLINI BAŞINA ALSA İYİ OLUR: Hiiiç alçakgönüllü olmaya gerek yok!Türkiye, Avrupa Birliği’nin emniyet sibobudur! Bu yüzden Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu ve hatta NATO aklını başına alsa çok iyi olur!Çünkü eğer Amerika’nın Türkiye’ye yaptığı ahlaksız dolar operasyonuna biraz daha seyirci kalırlarsa, “mülteci barajının” kapaklarını öyle bir açarız ki, o mülteciler giremesin diye sınırlarına dikenli teller ördükleri ülkelerinde yatacak yerleri kalmaz!

Avrupa’da önüne geçilemez bir mülteci patlaması yaşanır!

DOLAR OPERASYONUNUN BEDELİNİ ÇOK ACI ÖDEYECEKLER: Bu yüzden Amerika’nın PKK&PYD’ye binlerce TIR silah göndermesine, Sümüklü Fetoş’u ve mankurtlarını himaye etmesine ses çıkarmayan bu AB, AP, NATO gibi baskı grupları, Amerika’nın Türkiye ekonomisinin topuğuna sıktığı bu dolar operasyonunun bedelini çok acı bir şekilde ödemek zorunda kalır.

TÜRKİYE BAZULARINI GÖSTERMEK ZORUNDA: Ha bunu istemiyorlarsa, o halde Türkiye’yi pazularını göstermek zorunda bırakmasınlar!Yoksa 15 Temmuz FETÖ darbesine tribünlerden izleyip, FETÖ’cüleri, casus Can’cıkları, PKK’lıları beslemekle zaten tahammülümüzü tüketen Avrupa Birliği ülkelerinin önüne adisyonu koyarız, sonuçları umurumuzda dahi olmaz!

TRUMP'IN KURU SIKI OPERASYONLARINA PAPUÇ BIRAKMAZ: Yani canlarım…Bu devlet ve bu millet gücünün, stratejik konumunun farkında! Bağımsızlığı söz konusu olunca sınır tanımayan bir sosyolojisi var çünkü… Direniş söz konusu olduğu vakit, Avrupa ülkelerine, Amerika’ya küçük dillerini yutturacak bir milli kurtuluş performansı var… Donald Trump’ın kuru sıkı operasyonlarına asla papuç bırakmayacak bir lideri var!

ÇOK TEHLİKELİ VE BAŞ EDİLMEZ BİR GÜCÜMÜZ VAR: Eğer toplumun seçtiği, defalarca sahip çıktığı liderimiz Erdoğan’a bu ekonomik yaptırımlar sürerse, Türk milleti sıkılı bir yumruk gibi darbecilerin, ahlaksız dolar spekülatörlerinin suratına patlar!Akıllı Avrupa Birliği, akıllı Avrupa Parlamentosu, akıllı Amerika, Türkiye ile dost kalır! Zira bu milletin karşısına hasım olarak çıkanlara karşı hakikaten çok tehlikeli ve baş edilemez bir gücümüz vardır!

TRUMP KENDİ KURDUĞU KURT KAPANINA YAKALANIR: İş kötüye gelirse Trump, liderimiz Erdoğan’ın stratejik aklı devreye girer ve Trump, kendi kurduğu o kurt kapanına yakalanır! Sonra o ekşimiş hamur gibi duran yüzüyle halkının karşısına çıkacak yüzü falan da kalmaz!CIA laboratuvarlarında ürettikleri 15 Temmuz senaryosunun Erdoğan’ın stratejik dehasıyla akamete uğradığı düşünülürse, çok da güvenmesin Trump kendine bence!

İngiltere'den Türkiye-ABD gerilimi açıklaması

Dolar saat 10.00'da 6.50'lere indi Euro da düşüyor 14 Ağustos 2018 kuru