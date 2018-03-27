Mehtap Bayri doğum gününde siyahi dansçıyla coştu

Oyuncu Mehtap Bayri doğum gününü Karaköy Ferahfeza’da Nebahat Çehre ile ortak kutladı. Mehtap Bayri'nin siyahi bir dansçıyla yaptığı erotik dans geceye damga vuran görüntü oldu.

Mehtap Bayri doğum gününde siyahi dansçıyla coştu

Oyuncu Mehtap Bayri doğum gününü Karaköy Ferahfeza’da Nebahat Çehre ile ortak kutladı. Ama ne kutlama! Pastanın mumlarını birlikte üflediler. Çok sayıda davetlinin katıldığı partinin finalinde sürpriz vardı; erkek dansçılar sahneye çıktı. Mehtap Bayri şov sırasında görüntü alınmasını istemedi. Dostlarına “Buraya oturmaya değil, eğlenmeye geldik. Ancak sizden ricam; cep telefonlarınızı çantanıza kaldırın, Instagram’dan canlı yayın yapmayın” dedi.

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Mehtap Bayri doğum gününde siyahi dansçıyla coştu

'KAYITLARI SİLDİK': Ne var ki konuklardan biri dayanamayıp bu anları gizlice görüntüledi ve sosyal medya hesabında paylaştı. Mehtap Bayri parti bitiminde, “Ben 15, Nebahat Çehre 26 Mart doğumlu. Birlikte kutlamak gurur ve heyecan verici. Yüzlerimiz hep gülsün” diye konuştu. Nebahat Çehre de “Bizim yaşımız yok. Kayıtları sildik” diyerek kahkaha attı.

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Mehtap Bayri doğum gününde siyahi dansçıyla coştu

Meraklısı için not: Mehtap Bayrı 41, Nebahat Çehre 74 yaşına bastı.

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Mehtap Bayri doğum gününde siyahi dansçıyla coştu

İşte doğum günü partisinden kareler...

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