Mehmet'in karıştırdığı kelimeler herkesi kahkahaya boğdu!

Son günlerin sevilen ve en çok güldüren isimlerinden biri Masterchef Mehmet. Kırmızı takımda yarışan ve deyim yerindeyse takım arkadaşlarının 'tatlı baş belası' olan Mehmet Sur aslen Adanalı ve şırdan ustası. İstanbul'da yaşayan Mastercchef Mehmet 39 yaşında. Sevecen tavırları, babacan halleri ile kendini sevdiren yarışmacı Mehmet Sur'u daha yakından tanıyalım...

Her bölümde dikkatleri üzerine çeken ve büyük ilgi gören Mehmet adından şıkça söz ettiriyor. Peki MasterChef Mehmet ne iş yapıyor?

MASTERCHEF MEHMET KİMDİR: Oldukça sevecen olan Mehmet yapmış olduğu şakalar ve sergilediği komik şakalar ile kendisini ilk bölümlerde tanıtmayı başardı.

MasterChef yarışmacısı Mehmet Sur 39 yaşında. Küçük yaşlardan itibaren mutfak hayatı ile iç içe olan yarışmacı özellikle İstanbul’da yer alan hotel ve restorantlarda komilik yaparak mesleğe başlamış. Et konularında uzman olan yarışmacı ilerleyen zamanlarda mutfak şefliğine kadar kariyerini tamamlamış.