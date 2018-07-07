Mehmetçikle minik kızın oyunu kameraya böyle yansıdı

DİYARBAKIR’da vatandaşların huzurunu kalıcı hale getirmek için her an halkın arasında bulunan Türk askeri, devriye görevi sırasında yanlarına gelen kız çocuklarıyla yakından ilgilendi. Çocuklarla şakalaşarak muhabbet eden askerler, miniklerin gönlünü hoş tutmak için adeta çocukluklarına döndü.

Askerlerden biri, kız çocuğuyla “şaşırtmacalar” oyununu oynadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, miniklerin mutlulukları yüzlerinden okundu.

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