Mehmetçik'i şoka uğratan görüntü! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 790 olduğunu duyurdu. Anadolu Ajansı da, Afrin'in kuzeyindeki Ali Kar köyünün teröristlerden temizlendiği bilgisini geçti. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Afrin'de PYD/PKK'dan temizlediği Kastel Cindo köyünde, bir binanın altında 6 metre derinliğinde açılmış tünel bulundu.

TSK ve ÖSO'nun 28 Ocak'ta ele geçirdiği Kastel Cindo köyünde devam eden aramalarda, önceki gün, teröristlerin, savaş uçakları ve diğer ağır bombardımanlardan korunmak amacıyla yerin 4 metre derinliğinde inşa ettikleri sığınak ve tünel ağı ortaya çıkarılmıştı. Köydeki aramalarda, Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesi istikametinde kazılmış yeni bir tünele daha rastlandı.



