Mehmetçik'i şoka uğratan görüntü! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 790 olduğunu duyurdu. Anadolu Ajansı da, Afrin'in kuzeyindeki Ali Kar köyünün teröristlerden temizlendiği bilgisini geçti. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Afrin'de PYD/PKK'dan temizlediği Kastel Cindo köyünde, bir binanın altında 6 metre derinliğinde açılmış tünel bulundu.
TSK ve ÖSO'nun 28 Ocak'ta ele geçirdiği Kastel Cindo köyünde devam eden aramalarda, önceki gün, teröristlerin, savaş uçakları ve diğer ağır bombardımanlardan korunmak amacıyla yerin 4 metre derinliğinde inşa ettikleri sığınak ve tünel ağı ortaya çıkarılmıştı. Köydeki aramalarda, Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesi istikametinde kazılmış yeni bir tünele daha rastlandı.
İki katlı binanın zemin katından kazılmaya başlanan ve yerin 6 metre derinliğine kadar inen tünel görenleri şaşırttı. Örgüt mensuplarının toplanma alanı olduğu anlaşılan tünelin uzunluğunun 50 metreyi bulduğu tespit edildi.
AA'ya bilgi veren bir ÖSO komutanı, savaşçılarının tünele girmesinden kısa süre sonra 4 teröristin fark edildiğini, çıkan çatışmada ikisinin etkisiz hale getirildiğini ve 2 PYD/PKK'lının sağ ele geçirildiğini söyledi.
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