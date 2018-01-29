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Mehmetçik'e destek için yürüyenlere ateş açıldı: Yaralılar var!

İSTANBUL Zeytinburnu'nda Afrin operasyonunda teröristlerle çarpışan Mehmetçik'e destek için yürüyüş yapan gruba ateş açıldı. Olayda 3 kişi yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2018 22:30 - Güncelleme: 29-01-2018 00:30

İSTANBUL Zeytinburnu’nda Afrin operasyonuna katılan Mehmetçiklere moral vermek için bir grupla birlikte yürüyüş yapan Osmanlı Ocakları Başkan Yardımcısı Bahri Örnek’in olduğu bölgeye doğru ateş açıldı. Saldırı sırasında grupta bulunan 1’i çocuk, 1’i kadın olmak üzere 3 kişi yaralanırken, yaşanan bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Zeytinburnu 58’inci Bulvar’da meydana geldi. İddiaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli olan Mehmetçiklere destek ve moral vermek için bir grup Zeytinburnu Kaymakamlığı’ndan 58’inci Bulvar sonuna kadar yürüyüş yapmak için bir araya toplandı. Ellerinde bayraklar ve dövizlerle yürüyüş yapan gurubun içerisindeki Osmanlı Ocakları Başkan Yardımcısı Bahri Örnek’in olduğu yere doğru aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.

3 KİŞİ YARALANDI

Silah seslerini duyan vatandaşlar sağa sola kaçışırken, olayda 1’i çocuk, 1’i kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı. Arka arkaya ateş eden şüpheli kişi ya da kişiler olay yerinden hızlı bir şekilde kaçarak uzaklaştı. Olayın ardından vatandaşlar durumu sağlık ekiplerini arayarak yardım isterken, korteje eşlik eden polisler ise şüphelileri yakalamak için peşinden koştu.

YARAYI TÜRK BAYRAĞIYLA KAPATMAYA ÇALIŞTILAR

Mehmetçik’e destek için yürüyen gruba saldırı anında bacağından yaralanan çocuk, bir iş yerinin önünde oturarak yardım bekledi. Silah seslerinin kesilmesiyle birlikte çocuğun yanına gelen vatandaşlar Türk Bayrağını alarak çocuğun yarasını kapatmaya çalıştı. Yapılan müdahalenin ardından çocuk, en yakın polikliniğe götürülerek tedavi altına alındı.

SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA

Zeytinburnu’nda 1’i çocuk, 1’i kadın olmak üzere 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, grubun yürüyüş yaptığı ve silahlı saldırıda yaralanan çocuğun, kadının ve erkeğin sekerek kaçmaya çalıştığı görülüyor.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • ali yavuz 29 Ocak 2018 01:43 bulup linç edilmesi orda yürüyen insanlara verilmesi bence yasal hak olmalı.

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