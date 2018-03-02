Mehmetçik'e 500 yıllık Osmanlı mutfağından gelen ordu yemeği

Çorum'un İskilip Belediyesi öncülüğünde Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e ikram edilecek İskilip dolmasının yapımına Kilis'te başlandı.

İlçeden gelen ustalar, Kilis Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bahçesinde kurdukları 41 kazanda yemeğin hazırlığını yapıyor. 25 kişilik ekip, odun ateşinde pişirmeye başladıkları yemeği, 12 saatlik işlemin ardından yarın 8 bin Mehmetçik'e ikram edecek.

Dolma ustası Ahmet Güneş, yaptığı açıklamada, 500 yıllık Osmanlı mutfağından gelen ordu yemeğini Mehmetçik'e ikram etmek için geldiklerini söyledi.

"Akçeltik" türü özel pirinçle hazırlanan yemeği dev kazanlarda kaynattıklarını anlatan Güneş, "Köy tereyağı kullanıyoruz. Et olarak da dananın sırt bonfile kısmını, zeytinyağı da kullanıyoruz. Bir kazan yaklaşık 150 kişiliktir. Ordumuz için 41 kazan kaynatıyoruz. 8 bin kişiye ikram edeceğiz. Ordumuz için İskilip'ten geldik." dedi.

İskilip Belediyesinde görevli Ali Dede de "sefer yemeği" olan İskilip dolmasını en iyi şekilde hazırlayıp ikram edeceklerini sözlerine ekledi.