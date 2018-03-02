Mehmetçik'e 500 yıllık Osmanlı mutfağından gelen ordu yemeği

Çorum'un İskilip Belediyesi öncülüğünde Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e ikram edilecek İskilip dolmasının yapımına Kilis'te başlandı.

İlçeden gelen ustalar, Kilis Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bahçesinde kurdukları 41 kazanda yemeğin hazırlığını yapıyor. 25 kişilik ekip, odun ateşinde pişirmeye başladıkları yemeği, 12 saatlik işlemin ardından yarın 8 bin Mehmetçik'e ikram edecek.

Dolma ustası Ahmet Güneş, yaptığı açıklamada, 500 yıllık Osmanlı mutfağından gelen ordu yemeğini Mehmetçik'e ikram etmek için geldiklerini söyledi.

"Akçeltik" türü özel pirinçle hazırlanan yemeği dev kazanlarda kaynattıklarını anlatan Güneş, "Köy tereyağı kullanıyoruz. Et olarak da dananın sırt bonfile kısmını, zeytinyağı da kullanıyoruz. Bir kazan yaklaşık 150 kişiliktir. Ordumuz için 41 kazan kaynatıyoruz. 8 bin kişiye ikram edeceğiz. Ordumuz için İskilip'ten geldik." dedi.

İskilip Belediyesinde görevli Ali Dede de "sefer yemeği" olan İskilip dolmasını en iyi şekilde hazırlayıp ikram edeceklerini sözlerine ekledi.

  • Güncel 02 Mart 2018 15:23
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Mehmetçik'e 500 yıllık Osmanlı mutfağından gelen ordu yemeği videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro