Mehmetçik yeni bir üs daha kuruyor

Mehmetçik, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırında PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyon kapsamında 2 bin 400 rakımdaki Balkaya Dağları'na makara ve halat yardımıyla malzeme taşıyarak yeni üs kuruyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak sınırından PKK'lı teröristlerin geçişlerinin önlenmesi ve hudut emniyetinin sağlanması amacıyla Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığınca 23 Mart'ta başlatılan operasyon kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda Mehmetçik, Şemdinli ilçesinin Irak sınırında 2 bin 400 rakımdaki Balkaya Dağları'na makara ve halat yardımıyla malzeme taşıyarak yeni üs oluşturuyor. Twitter

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Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlerce tuzaklanan basma düzenekli el yapımı patlayıcı tespit etti.

Patlayıcı, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi tarafından yerinde imha edildi. Twitter

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Söz konusu bölgede şimdiye kadar teröristlerce tuzaklanan 14 el yapımı patlayıcı imha edilirken, 125 metre uzunluğunda, yer yer 3 metre yüksekliğinde ve bir metre genişliğinde mağara ile yaklaşık iki ton yaşam malzemesi ele geçirildi. Twitter

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