Mehmetçik terör hedeflerini ateş altına aldı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri Suriye sınırında belirlenen terör hedeflerini vurmaya devam ediyor.
Hatay’ın Hassa ilçesinde bulunan sınır birliklerinden Suriye’nin Raco bölgesindeki terör hedefleri ateş altına aldı. Mehmetçik, roketlerle ve ağır makineli silahlarla terör hedeflerini vurarak imha etti.
Hassa’nın köylerinden gözüken çatışma anları, cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
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