Mehmetçik ÖSO menbuna ayar verince

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı 58 günde tamamlandı. TSK ve ÖSO omuz YPG'ye karşı omuza mücadele etti. Peki bu süre boyunca taraflar arasında neler yaşandı? Merak edilen sorunun yanıtını Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde yazdı.

Afrin'de çapulcu ordusuna karşı TSK'nın başarılı olmasının doğal olduğunu söyleyen Altaylı, "Ordumuzun ve onu oluşturan askerlerimizin “duruşu” ise daha gurur verici" diye yazdı. İşte Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü:

DİĞER UNSURLARA "ADAM GİBİ SAVAŞMAYI" ÖĞRETTİ

"Yanlarında ÖSO ile birlikte savaşırken, bir yandan da düzenli bir ordunun, bir Türk askerinin “hasletlerinden” bu gruplara da çok ciddi bir “ayar” vermeleri çok hoşuma gitti. Askerlerimiz, Özgür Suriye Ordusu mensuplarının, Türk askeriyle omuz omuza savaşan bir askeri güce yakışmayacak her hareketinde bunu düzeltme çabası içinde oldular.

Dışarıya yansıyan veya yansımayan görüntülere baktığınız zaman, Türk askeri bir yandan savaşırken, bir yandan da yanındaki diğer unsurlara “adam gibi savaşmayı” öğretti, gösterdi, örnekledi. Teröriste bile insan gibi davranmayı, esire adam gibi muamele etmeyi, geleneği olan orduların “centilmence savaşma” özelliğini korumayı bildi.

Çanakkale’de düşmanları tarafından övülen bir ordunun, hâlâ o vasfını koruduğunu gösterdi.

Yakaladığı teröriste insanlık dışı muamele etme uğraşı içindeki ÖSO askerine, Türk askerinin, “Ya bi s... git” diyerek müdahale etmesi, yağma girişimlerini önlemek için kendini siper etmesi, hatta bazen tehlikeli bir durumda ÖSO askerinin önüne geçerek onları dahi koruması, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden daha da bir gurur duymamızı sağladı. Gördük ki, hangi komploya maruz kalırsa kalsın “o” asker, “bizim asker”.

Fatih Altaylı'nın yazısının tamamı

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