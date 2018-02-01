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Mehmetçik, Orta Çağ dönemine ait küp buldu!

TUNCELİ'de jandarma ekiplerinin terörle mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda bulduğu devasa büyüklükteki Ortaçağ dönemine ait küp (Pithos), koruma altına alındı.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2018 22:05 - Güncelleme: 01-02-2018 00:05

TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele kapsamında Pertek kırsalında operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında bir evde yapılan aramada Ortaçağ dönemine ait devasa küp (Pithos), ele geçirildi. 95 santimetre karın çapı ve 145 santimetre boyu ile şu ana kadar bölgede bulunan en büyük küp olduğu öğrenildi.

Mehmetçik tarafından bulunduğu yerden özenle alınan küp, kuruluş aşamasında olan Tunceli Kent Müzesinde sergilenmek üzere İl Kültür Turizm Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 01 Şubat 2018 00:25 Hedefiniz Fırat'ın batısını ÖSO'ya bırakmaksa yandık ki yandık..Temel strateji Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması olmalıdır.

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