Mehmetçik, Orta Çağ dönemine ait küp buldu!

TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele kapsamında Pertek kırsalında operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında bir evde yapılan aramada Ortaçağ dönemine ait devasa küp (Pithos), ele geçirildi. 95 santimetre karın çapı ve 145 santimetre boyu ile şu ana kadar bölgede bulunan en büyük küp olduğu öğrenildi.

Mehmetçik tarafından bulunduğu yerden özenle alınan küp, kuruluş aşamasında olan Tunceli Kent Müzesinde sergilenmek üzere İl Kültür Turizm Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.